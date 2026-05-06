بمواصفات احترافية.. فيفو تغزو الأسواق بهواتف جديدة| إليك أهم مواصفاتها

إلى جانب هاتف Vivo X300 Ultra، أطلقت شركة Vivo أيضًا هاتف Vivo X300 FE.

وبينما يركز هاتف Ultra بشكل أكبر على كاميرا الهاتف، يُعدّ X300 FE هاتفًا رائدًا أصغر حجمًا بمجموعة متوازنة من الميزات.

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.31 بوصة بدقة 2640 × 1216 بكسل، بالإضافة إلى معدل تحديث يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز.

وتؤكد شركة Vivo أن الشاشة تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 5000 شمعة.



مواصفات وسعر إطلاق هاتف Vivo X300 FE

يعمل جهاز X300 FE بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X Ultra RAM وذاكرة تخزين UFS 4.1، مما يوفر خيارات تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من سعة التخزين.

يعمل الهاتف بنظام OriginOS 6 المبني على Android 16، مع ضمان خمس سنوات من تحديثات Android، بالإضافة إلى سبع سنوات من التحديثات الأمنية.

مواصفات شحن هاتف Vivo X300 FE

مواصفات شحن هاتف Vivo X300 FE

أما عن مواصفات الشحن، فيأتي الهاتف ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 90 وات والشحن اللاسلكي بقوة 40 وات.

فيما يخص الكاميرا، حافظت فيفو على تصميمها الثلاثي المألوف. يضم هاتف X300 FE مستشعرًا رئيسيًا من سوني IMX921 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر IMX882 مع تقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

إلى جانب المواصفات الأساسية، يشتمل الجهاز على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومكبري صوت ستيريو، وواي فاي 7، وبلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومنفذ USB-C.

يتميز الجهاز بظهر زجاجي، ويبلغ سمكه حوالي 7.99 ملم، ويزن حوالي 190 جرامًا.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف Vivo X300 FE بإصدارين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 79,999 روبية، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 89,999 روبية.

ويبلغ سعر موسّع الذاكرة من الجيل الثاني وحافظة الكاميرا 15,999 روبية و3,999 روبية على التوالي.

ويمكن الحصول عليهما مع الهاتف بسعر 97,999 روبية.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والبنفسجي، والأخضر.