أخطاء يقوم بها مستخدمي الهواتف الذكية تقصر عمر البطارية

أخطاء عديدة يقوم بها العديد من مستخدمو الهواتف الذكية قد تقصر عمر البطارية الأفتراضي ، وللحفاظ على عمر بطارية الهاتف إليك أبرز الحيل والنصائح وفقًا لموقع digitaltrends.

الشحن الكامل

يجب عليك تجنب ترك الهاتف المحمول يستنفذ طاقته وذلك لأن بعض البطاريات القابلة لإعادة الشحن، قد تكون مصنوعة من كلا من مادتي النيكل والكادميوم، وترك تلك النوع من البطاريات لتهبط الشحن لأدنى مستوى قد يدمرها.

أما بالنسبة لبعض البطاريات التي تعتمد على مادة الليثيوم، فإن نقص الشحن و لو بنسبة بسيطة، والشحن المتكرر قد يُطيل من عمر تلك البطارية.

غلِق خاصية الاهتزاز في هاتفك

يجب استخدم نغمة الرنين، وذلك بدلا من خاصية الاهتزاز حتى لا يقوم الهاتف باستهلاك طاقة إضافية من بطارية الهاتف

أغلِق الضوء الخلفي

يستهلك الضوء طاقة البطارية، ويجب التوقف عن استخدامه أما إذا اضطريت فيمكنك تحديد الوقت المستخدم

نقل البيانات

خاصية البلوتوث تتسبب في استنزاف البطارية بسرعة لذا يجب تجنب استخدام الصور المتحركة كخلفية للشاشة لأنها ستقوم باستنفاذ عمر البطارية

استخدام الشواحن السريعة

يقوم الشاحن السريع بإيصال مقدار أعلى بكثير من القدر الذى يحتاجه الشحن مما يقلل بدوره من عمر البطارية.

استخدام الهاتف أثناء الشحن

عليك تجنب استخدام الهاتف خلال فترة الشحن، ولكن عند الأضطرار لذلك يمكنك القيام بفصل الهاتف من الشاحن ثم القيام بإعادة شحنه مرة أخرى وذلك فور انتهائك، حيث يسبب ضغطا مضاعفا على البطارية.

تجنب تفريغ البطارية بالكامل

عليك تفريغ بطارية الهاتف بالكامل حتى 0% يمكن أن يضر بالبطارية لذا، احرص على شحن الهاتف قبل أن يصل إلى 10%.