صدمة لعشاق سامسونج .. تحديث One UI 8.5 يفتقر لأهم ميزات «Galaxy S26» المرتقبة

أثارت التقارير التقنية الأخيرة حالة من الجدل الواسع بين مستخدمي هواتف سامسونج، بعدما كشفت النسخة التجريبية من واجهة "One UI 8.5" عن غياب مجموعة من الميزات المحورية التي كانت منتظرة بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف "Galaxy S26"، مما يضع علامات استفهام حول استراتيجية الشركة الكورية في توزيع تحديثاتها القادمة.

غياب ميزات الذكاء الاصطناعي الثورية

أظهرت مراجعة الأكواد البرمجية للتحديث الجديد استبعاد سامسونج لتقنيات متطورة في معالجة الصور والفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي كان من المفترض أن تكون العلامة الفارقة في هاتف "Galaxy S26".

ويرجح الخبراء أن هذا التوجه يهدف إلى جعل بعض الخصائص البرمجية حصرية للعتاد الصلب (Hardware) الجديد الذي ستحمله السلسلة القادمة، بدلاً من توفيرها لكافة الهواتف عبر التحديث البرمجي.

تأثير التحديث على الهواتف القديمة

ركزت سامسونج في إصدار One UI 8.5 على تحسين استقرار النظام وسد الثغرات الأمنية، إلا أن افتقاره للميزات الحصرية قد يمثل خيبة أمل لمقتني هواتف "S25" و"S24" الذين كانوا يأملون في تجديد تجربة الاستخدام.

وتستهدف الشركة من هذه الخطوة الحفاظ على القيمة التنافسية لهاتفها الرائد الجديد، لضمان وجود فوارق جوهرية تدفع المستخدمين لترقية أجهزتهم إلى الجيل الأحدث عند طرحه رسميًا.

توقعات موعد الإطلاق الرسمي

تستعد سامسونج لإطلاق النسخة المستقرة من التحديث خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار التجارب المغلقة لمعالجة بعض مشكلات توافق التطبيقات. وبالرغم من غياب "الميزات الكبرى"، إلا أن التحديث سيقدم تحسينات ملحوظة في سرعة الرسوم المتحركة وإدارة استهلاك البطارية، وهي نقاط حيوية تهم شريحة كبيرة من مستخدمي هواتف جالاكسي حول العالم.

يبقى رهان سامسونج القادم معلقاً بمدى قدرة هاتف Galaxy S26 على تقديم ابتكارات حقيقية تعوض هذا "النقص البرمجي" في التحديثات العامة، ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، تترقب الأسواق رد فعل المستخدمين تجاه سياسة الحصريات التي بدأت تنتهجها العملاق الكوري بوضوح.