قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد والقناة الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
أقل جرام بـ 6004 جنيهات .. تراجع أسعار الذهب في مصر
تطوير المطارات المصرية وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة في حركة السفر على طاولة الشيوخ .. غدًا
العالم أمام نظامين اقتصاديين .. قمة ترامب والصين تكشف ملامح المرحلة المقبلة
معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة
ترامب يتعهد لنتنياهو بعدم التنازل عن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران
سر استمرار الفريق.. باسم مرسي: الزمالك عبارة عن جمهوره فقط .. وما يقدمه إعجازي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-5-2026 .. والقنوات الناقلة
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة
هل يجوز قراءة القرآن بسرعة.. وهل أحصل على نفس ثواب القراءة المتأنية؟
لوحة فنية بوظها الحكم .. الدردير يعلق علي هدف خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لعشاق سامسونج .. تحديث One UI 8.5 يفتقر لأهم ميزات «Galaxy S26» المرتقبة

تحديث One UI 8.5
تحديث One UI 8.5
احمد الشريف

أثارت التقارير التقنية الأخيرة حالة من الجدل الواسع بين مستخدمي هواتف سامسونج، بعدما كشفت النسخة التجريبية من واجهة "One UI 8.5" عن غياب مجموعة من الميزات المحورية التي كانت منتظرة بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف "Galaxy S26"، مما يضع علامات استفهام حول استراتيجية الشركة الكورية في توزيع تحديثاتها القادمة.

غياب ميزات الذكاء الاصطناعي الثورية

أظهرت مراجعة الأكواد البرمجية للتحديث الجديد استبعاد سامسونج لتقنيات متطورة في معالجة الصور والفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي كان من المفترض أن تكون العلامة الفارقة في هاتف "Galaxy S26".

ويرجح الخبراء أن هذا التوجه يهدف إلى جعل بعض الخصائص البرمجية حصرية للعتاد الصلب (Hardware) الجديد الذي ستحمله السلسلة القادمة، بدلاً من توفيرها لكافة الهواتف عبر التحديث البرمجي.

Galaxy S26

تأثير التحديث على الهواتف القديمة

ركزت سامسونج في إصدار One UI 8.5 على تحسين استقرار النظام وسد الثغرات الأمنية، إلا أن افتقاره للميزات الحصرية قد يمثل خيبة أمل لمقتني هواتف "S25" و"S24" الذين كانوا يأملون في تجديد تجربة الاستخدام. 

وتستهدف الشركة من هذه الخطوة الحفاظ على القيمة التنافسية لهاتفها الرائد الجديد، لضمان وجود فوارق جوهرية تدفع المستخدمين لترقية أجهزتهم إلى الجيل الأحدث عند طرحه رسميًا.

توقعات موعد الإطلاق الرسمي

تستعد سامسونج لإطلاق النسخة المستقرة من التحديث خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار التجارب المغلقة لمعالجة بعض مشكلات توافق التطبيقات. وبالرغم من غياب "الميزات الكبرى"، إلا أن التحديث سيقدم تحسينات ملحوظة في سرعة الرسوم المتحركة وإدارة استهلاك البطارية، وهي نقاط حيوية تهم شريحة كبيرة من مستخدمي هواتف جالاكسي حول العالم.

يبقى رهان سامسونج القادم معلقاً بمدى قدرة هاتف Galaxy S26 على تقديم ابتكارات حقيقية تعوض هذا "النقص البرمجي" في التحديثات العامة، ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، تترقب الأسواق رد فعل المستخدمين تجاه سياسة الحصريات التي بدأت تنتهجها العملاق الكوري بوضوح.

تحديث One UI 85 One UI 85 Galaxy S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

زيادة كبيرة في بعض أنواع الأسماك اليوم

زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

مصر للطيران

جمع 5 مليون واختفى.. مستريح الشباب بالشرقية أوهمهم بالسفر والضحايا: شقانا راح

ترشيحاتنا

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

اسعار باقات النت والارضي الجديدة

أسعار باقات النت والأرضي الجديدة

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد