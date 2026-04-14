سامسونج تطلق اختبار النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتلك الهواتف

لمياء الياسين

مددت سامسونج برنامج One UI 8.5 التجريبي لفترة طويلة، ليصبح بذلك أطول برنامج تجريبي لواجهة المستخدم One UI في تاريخ الشركة. ورغم أن ذلك قد يكون محبطًا، إلا أنه سمح للشركة بإصدار النسخة التجريبية من One UI 8.5 لعدد أكبر من أجهزة Galaxy، ليصبح بذلك أكبر برنامج تجريبي للشركة حتى الآن.

بدأ البرنامج التجريبي في أوائل ديسمبر 2025 ، مع سلسلة هواتف Galaxy S25، ولم يتوسع ليشمل أجهزة أخرى خلال الأشهر الثلاثة التالية. أدت هذه الفترة الطويلة إلى انتشار شائعات بأن البرنامج التجريبي قد يبقى حصريًا لسلسلة Galaxy S25. لكن سامسونج كانت لديها خطط أخرى.

في منتصف مارس 2026، تم توسيع نطاق النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتشمل هاتفي Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 لأول مرة. ومنذ ذلك الحين، توسع نطاق النسخة التجريبية ليشمل أكثر من اثني عشر جهازًا من سلسلة Galaxy. الأمر الذي أثار دهشتنا هو إدراج هواتف سلسلة Galaxy A، التي لا تتلقى عادةً تحديثات طفيفة لواجهة المستخدم One UI. كما تتضمن القائمة، ولأول مرة، ثلاثة أجيال من هواتف FE.

حتى وقت كتابة هذا المنشور، يتوفر برنامج One UI 8.5 التجريبي لـ 21 جهازًا من أجهزة Galaxy. إليكم القائمة الكاملة:

سلسلة Galaxy S25، سلسلة S24، سلسلة S23
جالاكسي إس 25 إف إي، إس 24 إف إي، إس 23 إف إي
جالاكسي زد فولد 7، فولد 6، فولد 5
جالاكسي زد فليب 6، فليب 6، فليب 5
جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا
جالاكسي A55، A36، A35


يبلغ إجمالي عدد الأجهزة المشاركة 21 جهازًا، وهو عدد يفوق إجمالي عدد أجهزة Galaxy التي شاركت في برامج One UI التجريبية السابقة. ضمّ برنامج One UI 8.0 التجريبي حوالي 18 جهازًا مؤهلًا، بينما ضمّ برنامج One UI 7 التجريبي 12 جهازًا فقط. أما برنامجا One UI 6.1 وOne UI 6.1.1 التجريبيان، فقد ضمّ كل منهما أقل من 15 جهازًا مؤهلًا.

على الرغم من أن جهود سامسونج الحثيثة لتوفير النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لشريحة أوسع من المستخدمين أمرٌ مُشجع، إلا أن هناك مجالاً للتحسين. كان بإمكان سامسونج توسيع نطاق النسخة التجريبية بشكل أفضل، خاصةً في الأشهر الأولى. ويبدو أن سامسونج تُطيل برنامج النسخة التجريبية لسلسلة Galaxy S25، نظرًا لعدم وجود أي أخطاء جوهرية في الإصدارات التجريبية الأخيرة. 

قد تلقت السلسلة بالفعل تسع نسخ تجريبية من One UI 8.5، وهو أكبر عدد من النسخ التجريبية التي تلقاها أي جهاز من أجهزة Galaxy حتى الآن. ومع ذلك، وبالنظر إلى الميزات والتحسينات الجديدة في One UI 8.5، فإن الانتظار يستحق العناء.

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

"فيفو" تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

سامسونج تطلق اختبار النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتلك الهواتف

هيونداي تكشف عن شاحنة نصف نقل جديدة لإصلاح ما أفسدته سانتا كروز

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

