زلزال تسريبات سامسونج One UI 8.5

كشفت تقارير تقنية موثوقة عن تفاصيل خارطة الطريق المستقبلية لشركة سامسونج، والتي تتضمن إطلاق واجهة "One UI 8.5" المرتقبة، وما تحمله من ميزات ثورية لهواتف Galaxy S26 القادمة، جنباً إلى جنب مع تحديثات جوهرية لهواتف Galaxy S24 والجيل القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 7.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن العملاق الكوري الجنوبي يخطط لنقلة نوعية في دمج الذكاء الاصطناعي داخل النظام بشكل غير مسبوق، مما يضع معايير جديدة للمنافسة في سوق الهواتف الذكية.

ثورة الذكاء الاصطناعي

تتمحور واجهة "One UI 8.5" حول تطوير قدرات "Galaxy AI" لتبدو أكثر ذكاءً واستباقية.

ولتبسيط الأمر، فإن الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أداة تستدعيها، بل سيصبح "مساعداً خفياً" يفهم سياق ما تفعله على الهاتف؛ فإذا كنت تخطط لرحلة عبر تطبيق المحادثة، سيقوم النظام تلقائياً بجمع تفاصيل الحجز وتنظيمها في التقويم واقتراح أفضل المسارات.

تعتمد هذه التقنية على معالجة البيانات داخل الجهاز نفسه لضمان السرعة والخصوصية، وهو ما يطلق عليه "On-device AI".

مستقبل الهواتف القابلة للطي

أفادت التسريبات أن هاتف Galaxy Fold 7 سيكون المستفيد الأكبر من تحديث الواجهة الجديد، حيث تهدف سامسونج إلى حل أكبر تحديات الهواتف القابلة للطي وهي "تعدد المهام".

الواجهة الجديدة ستسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات أكثر سلاسة وتوزيعها على الشاشة الكبيرة بمرونة تشبه أجهزة الكمبيوتر. كما تعمل الشركة على تحسين "برمجيات المفصلة"، وهي الأكواد التي تتحكم في كيفية استجابة الشاشة عند طيها بزوايا مختلفة، لضمان استغلال كل مليمتر في الشاشة العملاقة.

مفاجآت Galaxy S26

بالحديث عن سلسلة Galaxy S26 المنتظرة، فإن الواجهة البرمجية الجديدة ستستغل القوة الجبارة للمعالجات القادمة التي تعمل بمعمارية 2 نانومتر.

ولشرح ذلك ببساطة، هذه المعمارية تعني وضع مليارات الترانزستورات في مساحة متناهية الصغر، مما يمنح الهاتف سرعة فائقة مع استهلاك ضئيل جداً للبطارية.

سيمكن هذا العتاد القوي ميزات مثل "الترجمة الفورية للفيديو" أثناء المكالمات المرئية بجودة عالية ودون أي تأخير ملحوظ، وهي ميزة ستغير شكل التواصل الدولي.

دعم الأجهزة الحالية

لم تغفل سامسونج مستخدمي Galaxy S24، حيث أكدت المصادر أن نسخة "البيتا" (وهي النسخة التجريبية التي تسبق الإصدار النهائي) من One UI 8.5 ستصل لمستخدمي هذه السلسلة قريباً.

يهدف هذا الإجراء إلى اختبار استقرار الميزات الجديدة على الأجهزة الحالية قبل طرحها رسمياً. وتعد هذه الخطوة بمثابة "قبلة الحياة" للهواتف الحالية، حيث تمنحها ميزات برمجية كانت مقتصرة في السابق على الأجهزة الأحدث فقط، مما يطيل من العمر الافتراضي للجهاز ويحافظ على قيمته.

موعد الطرح الرسمي

من المتوقع أن يبدأ البرنامج التجريبي في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم الإطلاق الرسمي بالتزامن مع الكشف عن الهواتف الرائدة الجديدة في مطلع عام 2026.

ويسعى العملاق الكوري من خلال هذا الجدول الزمني المكثف إلى الرد على المنافسة الشرسة من الشركات الصينية، مؤكداً أن التفوق ليس فقط في "العتاد" القوي، بل في "النظام" الذكي الذي يفهم احتياجات المستخدم المصري والعالمي بذكاء وسهولة.