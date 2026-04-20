هواتف Galaxy S26 Ultra تثير غضب وجدل المستثمرين من جديد فما القصة؟

تعود هواتف سامسونج الرائدة إلى دائرة الضوء مجدداً بسبب مشكلة مألوفة. فقد عادت التقارير عن مشكلة الخط الأخضر في الشاشة للظهور مجدداً، وهذه المرة، هاتف Galaxy S26 Ultra هو أحد هذه المشاكل.

ظهرت هذه المشكلة سابقًا في أجهزة مثل Galaxy S21 Ultra و Galaxy S21 FE و Galaxy S22 Ultra وسلسلة S23 ، وحتى Galaxy Z Fold 4. وكان نمط ظهورها ثابتًا إلى حد كبير، حيث يظهر خط عمودي رفيع على الشاشة، عادةً دون أي تلف مرئي أو سبب واضح

في قضية هاتف Galaxy S26 Ultra الأخيرة، نشر بعض مستخدمي موقع X صورًا تُظهر خطًا أخضر سميكًا على الشاشة. وقد أثارت هذه الصور بعض اللبس، حيث وصفها البعض بأنها "مُعدّلة" أو "مُزيّفة".

رغم ذلك ، يبدو الفيديو حقيقياً عند التدقيق فيه. وبالنظر إلى تاريخ المشكلات المماثلة في الطرازات القديمة، فإن الأمر لا يبدو غريباً تماماً.

رغم، لا توجد تقارير كثيرة حتى الآن. مجرد منشورات قليلة على منصتي X وReddit، ولا تفاصيل أخرى تُذكر. لذا يصعب تحديد مدى انتشار هذه الظاهرة، أو أسبابها المحتملة.

في الوقت الحالي، من المرجح أن تحتاج سامسونج إلى مزيد من البحث في هذا الأمر، خاصةً إذا ظهرت حالات أخرى مماثلة. وقد أقرت الشركة بوجود هذه المشكلة في بعض الطرازات سابقًا، وفي كثير من الحالات، عرضت استبدال الشاشة مجانًا، طالما لم تظهر أي علامات تلف مادي.



إذا واجهت هذه المشكلة، يُنصح عادةً بالتوجه إلى مركز خدمة معتمد أولاً. سيقومون بفحص الجهاز، وإذا كان مؤهلاً، سيوافقون على استبدال الشاشة. وإذا لم يكن كذلك، يقترح بعض المستخدمين طلب نموذج طلب الخدمة وتصعيد المشكلة عبر قنوات الدعم الرسمية أو تطبيق Samsung Members.