ساعة سامسونج جالكسي تثير الجدل بعد التحديث الأخير.. فما القصة؟

أبلغ مستخدمو ساعة سامسونج جالاكسي ، عن مشكلة استنزاف البطارية بعد التحديثات الأخيرة.

ويُبلغ عدد متزايد من مستخدمي ساعات سامسونج جالاكسي عن استنزاف غير معتاد للبطارية في عدة طرازات، ويبدو أن المشكلة بدأت بعد تحديثات البرامج الأخيرة.

ويقول العديد من المستخدمين إن بطارية ساعاتهم الذكية تُستنزف أسرع بكثير من المعتاد، على الرغم من أن عادات استخدامهم اليومية لم تتغير.

وتم الإبلاغ عن هذه المشكلة في عدة أجهزة، بما في ذلك ساعات سامسونج جالاكسي ووتش 6، وسامسونج جالاكسي ووتش 7، وسامسونج جالاكسي ووتش 8، وسامسونج جالاكسي ووتش ألترا.

ويزعم بعض المستخدمين أن عمر بطارية هواتفهم انخفض من حوالي أربعة أيام إلى يومين فقط بعد التحديث.



يُعتقد على نطاق واسع أن المشكلة مرتبطة بخدمات جوجل بلاي. تتولى هذه الخدمة مهامًا مهمة مثل مزامنة التطبيقات، وتتبع الموقع، والعمليات التي تعمل في الخلفية. وتشير التقارير إلى أنها قد تعمل بشكل غير طبيعي في الخلفية، مما يتسبب في تنبيه وحدة المعالجة المركزية بشكل متكرر وزيادة استهلاك الطاقة.

وصف مستخدمون على منتديات مثل ريديت استنزاف البطارية بأنه مفاجئ وشديد. في بعض الحالات، يُقال إن خدمات جوجل بلاي وحدها تستهلك أكثر من 10% من البطارية. قد يؤدي إعادة تشغيل الساعة إلى تقليل هذا الاستهلاك مؤقتًا، لكن المشكلة غالبًا ما تعود. كما لاحظ بعض المستخدمين أيضًا وجود بيانات مفقودة أو غير دقيقة حول استهلاك البطارية.

الإصلاحات المؤقتة والوضع الحالي



جرّب العديد من المستخدمين خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأساسية، مثل إعادة تشغيل الساعة، ومسح ذاكرة التخزين المؤقت، أو إجراء إعادة ضبط كاملة. ومع ذلك، فإن هذه الحلول لا توفر سوى راحة مؤقتة وليست موثوقة.

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من سامسونج أو جوجل. ولا يزال السبب الدقيق غير واضح، وقد يحتاج المستخدمون إلى انتظار تحديث برمجي مستقبلي لحل المشكلة بشكل كامل.