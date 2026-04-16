منافس شري لأيفون .. سامسونج تعمل على هاتف جديد بميزات ثورية

يبدو أن سامسونج لم تنتهِ بعد من تجاربها على الهواتف ثلاثية الطي

تشير براءة اختراع جديدة إلى أن الشركة قد تعمل على تصميم مختلف، يبدو أكثر عملية للاستخدام اليومي.

سامسونج جالاكسي زد ثلاثي الطي

ووفقا للتسريبات تعمل الشركة حاليا على إطلاق هاتف Galaxy Z TriFold Wide، بتصميم أعرض عند إغلاقه، يُشبه الهاتف العادي، مع زيادة طفيفة في العرض عند فتحه، ليتحول إلى شاشة أكبر تُشبه شاشة الجهاز اللوحي، وهي أنسب لمشاهدة الفيديو وتعدد المهام مقارنةً بالجيل الأول من TriFold.

على الجانب الاخر قد أُطلق أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونج بسعر مرتفع للغاية، حوالي 2899 دولارًا، ولم يستمر طويلًا بسبب صعوبات الإنتاج إلا أنه، لم يختفِ الطلب تمامًا. فقد نفدت الكميات المحدودة المُعاد تخزينها بسرعة، وارتفعت أسعار إعادة البيع بشكل ملحوظ،لذا، فرغم أن النسخة الأولى ربما لم تكن عملية للإنتاج بكميات كبيرة، إلا أنها لفتت انتباه الكثيرين بوضوح ليتماشى هذا التوجه الأوسع مع الشائعات الأخرى حول هواتف سامسونج القابلة للطي

على الجانب الاخر قد ترددت أنباء عن قرب إطلا ق هاتف Galaxy Z Fold 8 بشاشة أكثر توازناً.

وفي السياق نفسه يكمن التحدي بالنسبة لسامسونج، على الأرجح في جعل المنتج عمليًا وقابلًا للتطوير أكثر من كونه ابتكارًا جديدًا. فتعد فكرة الهاتف ثلاثي الطي موجودة بالفعل، والخطوة التالية هي جعله يبدو أقل تجريبية وأقرب إلى منتج يمكن حمله يوميًا. وهنا قد يُحدث إصدار "وايد" فرقًا، إن تجاوز مرحلة التصميم.