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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ننشر بالصور أوائل طلبة شهادات القراءات للعام الدراسي 2025-2026

أوائل المسابقة
أوائل المسابقة
عبد الرحمن محمد

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف صور أوائل طلبة شهادات القراءات «التجويد - العالية - التخصص»، للعام الدراسي 2025-2026م .

وكان الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، اعتمد أمس الأربعاء، نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات «التجويد - العالية - التخصص»، للعام الدراسي 2025-2026م، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، رئيس لجنة النظام والمراقبة لشهادات القراءات.

نتيجة شهادات القراءات بنسبة نجاح عامة 33.32%

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 32.98%، من إجمالي عدد الحاضرين للامتحان وعددهم 3017 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 26.09%، من إجمالي عدد الحاضرين للامتحان وعددهم 1832 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 48.56%، من إجمالي عدد الحاضرين للامتحان وعددهم 937 طالبًا وطالبة، لتستقر نسبة النجاح العامة لشهادات القراءات عند 33.32% من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 5786 طالبًا وطالبة.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين في شهادات القراءات، مشيدًا بما بذلوه من جهد في تحصيل هذا العلم الشريف، الذي يُعدُّ من أرقى مراتب التخصص في علوم القرآن الكريم، مؤكدًا أن إتقان القراءات وتعلم علم التجويد ضرورة شرعية لصون كتاب الله تعالى من اللحن والتحريف، وحثَّ الطلاب على مواصلة التعمق في هذا المجال؛ ليكونوا قدوةً لغيرهم في هذا المجال.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

أوائل طلبة شهادات القراءات الشيخ أيمن عبد الغني الأزهر وكيل الأزهر

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