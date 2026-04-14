أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تسعي لغزو الأسواق بهواتف جديدة.. فيفو تطلق X300 U

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ساعة سامسونج جالكسي تثير الجدل بعد التحديث الأخير.. فما القصة؟

أبلغ مستخدمو ساعة سامسونج جالاكسي ، عن مشكلة استنزاف البطارية بعد التحديثات الأخيرة.

ويُبلغ عدد متزايد من مستخدمي ساعات سامسونج جالاكسي عن استنزاف غير معتاد للبطارية في عدة طرازات، ويبدو أن المشكلة بدأت بعد تحديثات البرامج الأخيرة.

ويقول العديد من المستخدمين إن بطارية ساعاتهم الذكية تُستنزف أسرع بكثير من المعتاد، على الرغم من أن عادات استخدامهم اليومية لم تتغير.

وتم الإبلاغ عن هذه المشكلة في عدة أجهزة، بما في ذلك ساعات سامسونج جالاكسي ووتش 6، وسامسونج جالاكسي ووتش 7، وسامسونج جالاكسي ووتش 8، وسامسونج جالاكسي ووتش ألترا.

بمعالج أقوى.. سامسونج تسعي لغزو الأسواق بهواتف جديدة

يبدو أن سامسونج تُولي اهتمامًا أكبر لرقائقها الخاصة في عام 2027. تشير تقارير جديدة إلى أن الشركة تخطط لزيادة استخدام معالجات Exynos في سلسلة Galaxy S27، وذلك بشكل أساسي لتقليل اعتمادها على معالجات Qualcomm وذلك لأن رقائق Snapdragon أصبحت باهظة الثمن

"فيفو" تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

يبدو أن هاتف Vivo Ultra الجديد سيصل إليك في وقت أقرب من المتوقع. وفقًا لتقرير من Smartprix، من المتوقع إطلاق هاتف Vivo X300 Ultra في 7 مايو، على أن تبدأ المبيعات في 14 مايو تقريبًا. لم يُطرح هاتف X200 Ultra الذي صدر العام الماضي رسميًا خارج السوق الهندية، لذا إذا صحّ هذا التوقع، فسيكون طرحه سريعًا

سامسونج تطلق اختبار النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 8.5 لتلك الهواتف

مددت سامسونج برنامج One UI 8.5 التجريبي لفترة طويلة، ليصبح بذلك أطول برنامج تجريبي لواجهة المستخدم One UI في تاريخ الشركة. ورغم أن ذلك قد يكون محبطًا، إلا أنه سمح للشركة بإصدار النسخة التجريبية من One UI 8.5 لعدد أكبر من أجهزة Galaxy، ليصبح بذلك أكبر برنامج تجريبي للشركة حتى الآن.

بتصميم مذهل.. إليك أفضل الهواتف القابلة للطي في الأسواق

كشفت هواوي رسميًا عن هاتف Pura X Max قبل حدث إطلاقه المقرر في 20 أبريل.

ورغم أن الإعلان لم يُفصّل الكثير، إلا أنه يؤكد توجهًا جديدًا للهواتف الذكية القابلة للطي، مُلمحًا إلى حجم أكبر وأسلوب استخدام مختلف مقارنةً بالهواتف القابلة للطي التقليدية.