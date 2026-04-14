قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مذهل.. إليك أفضل الهواتف القابلة للطي في الأسواق

هاتف هواوي القابل للطي
لمياء الياسين

كشفت هواوي رسميًا عن هاتف Pura X Max قبل حدث إطلاقه المقرر في 20 أبريل. 

ورغم أن الإعلان لم يُفصّل الكثير، إلا أنه يؤكد توجهًا جديدًا للهواتف الذكية القابلة للطي، مُلمحًا إلى حجم أكبر وأسلوب استخدام مختلف مقارنةً بالهواتف القابلة للطي التقليدية.

 

ميزات هاتف هواوي القابل للطي

يُسوّق هاتف هواوي بورا إكس ماكس كأول هاتف قابل للطي عريض أفقيًا في السوق، حيث يركز على شاشة داخلية أوسع بدلًا من التصميم الطويل والضيق.

عند فتحه، من المتوقع أن يتميز الجهاز بشاشة تتراوح بين 7.6 و7.69 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ما يوفر تجربة استخدام شبيهة بالأجهزة اللوحية. 

هذا يجعله أقرب في سهولة الاستخدام إلى الأجهزة اللوحية الصغيرة مثل آيباد ميني، خاصةً لتعدد المهام ومشاهدة الوسائط وزيادة الإنتاجية.

هواوي بورا إكس ماكس

من المتوقع أن تأتي  الشاشة الخارجية يقياس حوالي 5.5 بوصة، ما يسمح للمستخدمين بإنجاز المهام اليومية مثل المراسلة والمكالمات دون الحاجة إلى فتح الجهاز. 

يتميز التصميم بإطار مسطح نسبيًا، وكاميرا أمامية مثقوبة في منتصف الشاشة الخارجية، وكاميرا أمامية مثقوبة أخرى في الشاشة الداخلية. 

أما في الخلف، فيبدو أن هواوي تستخدم وحدة كاميرا أفقية مزودة بمستشعرات متعددة.

وتشير الشائعات إلى أن هاتف Pura X Max يعمل بمعالج Kirin 9030 من هواوي ، والذي من المتوقع أيضًا أن يظهر في سلسلة Pura 90.  

بدأت هواوي بالفعل بتلقي الطلبات المسبقة في الصين، ومن المقرر إطلاق الجهاز رسميًا في 20 أبريل بالتزامن مع سلسلة Pura 90. 

وتشير القائمة الرسمية إلى توفره بخيارات تخزين متعددة: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، 16 جيجابايت + 512 جيجابايت (إصدار خاص)، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت. 

وتشمل خيارات الألوان الأسود والأبيض والأزرق والذهبي والبرتقالي.

