تكنولوجيا وسيارات

"فيفو" تطلق X300 Ultra .. سعر ومواصفات الهاتف الرائد

مواصفات هاتف X300 Ultra
لمياء الياسين

يبدو أن هاتف Vivo Ultra الجديد سيصل إليك في وقت أقرب من المتوقع. وفقًا لتقرير من Smartprix، من المتوقع إطلاق هاتف Vivo X300 Ultra في 7 مايو، على أن تبدأ المبيعات في 14 مايو تقريبًا. لم يُطرح هاتف X200 Ultra الذي صدر العام الماضي رسميًا خارج السوق الهندية، لذا إذا صحّ هذا التوقع، فسيكون طرحه سريعًا نسبيًا.

يأتي الجهاز بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز، وهو ما يكفي تمامًا للاستخدام اليومي والألعاب. لا شيء غير عادي في ذلك، لكنها مواصفات قوية و من المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، لذا لن يكون الأداء مصدر قلق. هذا الأمر واضح تمامًا.

يتميز هاتف X300 Ultra بإعدادات كاميرا فريدة. فهو يضم مستشعرين بدقة 200 ميجابكسل ضمن نظام كاميرا خلفية ثلاثية.

 هذا ليس شائعًا، حتى في الهواتف الرائدة، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية استخدام Vivo لهذه التقنية. كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

يأتي الإصدار الصيني ببطارية سعتها 6600 مللي أمبير، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط. نظرياً، تكفي هذه السعة ليوم كامل من الاستخدام، حيث تستغرق عملية الشحن الكامل حوالي 30-40 دقيقة.

 أما من ناحية البرمجيات، فيعمل الجهاز بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16.
لم يُعلن عن السعر حتى الآن، ولكن بالنظر إلى موقعه في السوق، فمن المرجح أن يكون ضمن الفئة الفاخرة. وللمقارنة، يبدأ سعر الهاتف في السوق المحلية من 6999 يوانًا صينيًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، ويصل إلى 11999 يوانًا صينيًا لنسخة Satellite Edition بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت المزودة بمجموعة أدوات التصوير.

هاتف Vivo X300 Ultra هاتف X200 Ultra نظام OriginOS 6 نظام Android 16 الشحن السلكي الجيل الخامس سعر الهاتف

