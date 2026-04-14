بمعالج أقوى.. سامسونج تسعي لغزو الأسواق بهواتف جديدة

يبدو أن سامسونج تُولي اهتمامًا أكبر لرقائقها الخاصة في عام 2027. تشير تقارير جديدة إلى أن الشركة تخطط لزيادة استخدام معالجات Exynos في سلسلة Galaxy S27، وذلك بشكل أساسي لتقليل اعتمادها على معالجات Qualcomm وذلك لأن رقائق Snapdragon أصبحت باهظة الثمن

سلسلة Galaxy S25

بالنسبة لسلسلة Galaxy S25، اعتمدت سامسونج بشكل كامل على شريحة Qualcomm الرائدة، والتي كلفت الشركة حوالي 3 تريليونات وون.

هاتف جالاكسي إس 27 ألترا

هاتف جالاكسي إس 27 ألترا

على الجانب الاخر وفقا للتسريبات إذا استمرت سامسونج على هذا النهج، فلن تتحسن الأمور فيُتوقع أن ينتقل معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس برو ، الذي سيُشغّل هاتف جالاكسي إس 27 ألترا، إلى عملية تصنيع TSMC الأكثر تكلفة بتقنية 2 نانومتر.

يعد من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف بشكل أكبر. عندئذٍ، إما أن تتحمل سامسونج العبء، أو تُحمّله على المشترين، أو تعتمد بشكل أكبر على رقائقها الخاصة للتحكم في تكاليف التصنيع.

لذا، فإن التحول نحو معالجات Exynos ليس مفاجئًا تمامًا. ومع ذلك، تُظهر اختبارات الأداء العملية صورةً متباينةً لمعالج Exynos 2600 فهو يُقدم أداءً جيدًا في بعض الجوانب، ولكنه لا يزال أقل كفاءةً من معالج Snapdragon في استهلاك الطاقة، ودرجة الحرارة، وعمر البطارية.

حافزً قوي

أما بالنسبة لسلسلة هواتف Galaxy S27، فوفقا للتسريبات تستهدف سامسونج توزيعًا متساويًا تقريبًا بين معالجات سنابدراجون وإكسينوس. .

سيعتمد مدى نجاح هذا الأمر على كفاءة الطاقة واستقرار معالج Exynos 2700. إذا استطاع هذا المعالج الحفاظ على أدائه في الاستخدام اليومي، وليس فقط في الاختبارات المعيارية، فقد تقترب سامسونج أخيرًا من تحقيق التوازن الذي كانت تسعى إليه.