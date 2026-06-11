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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنفذ 11589 نشاطا قرآنيا خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2026

النشاط القرآني
النشاط القرآني
محمد شحتة

واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تنفيذ خطتها الدعوية والتعليمية للعناية بكتاب الله تعالى ونشر علومه، من خلال 11,589 نشاطًا قرآنيًا نُفذت بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2026، تأكيدًا لرسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم وترسيخ إتقان تلاوته وحفظه بين مختلف فئات المجتمع.

المقارئ القرآنية

وشهدت المقارئ القرآنية نشاطًا مكثفًا، حيث تم عقد 8,011 مقرأة وجلسة قرآنية متنوعة، شملت 891 مقرأة لأعضاء المقارئ، و451 مقرأة للأئمة، و55 مقرأة للقراءات، و183 مقرأة للواعظات للجمهور، و5 مقارئ للسيدات من الأعضاء، إلى جانب قراءة سورة الجمعة في 174 مسجدًا، وعقد 3,552 مقرأة للجمهور، و29 مقرأة نموذجية للأصوات الحسنة، و3,579 جلسة ضمن برنامج «صحح قراءتك»، و561 مقرأة للفجر، و18 جلسة لمراكز التلاوة، و15 مجلس إقراء.

وفي إطار جهود الوزارة في مجال تحفيظ القرآن الكريم، تم تنفيذ 2,020 حلقة تحفيظ، منها 132 حلقة تحفيظ على درجة، و1,798 حلقة تحفيظ بالمكافأة، و90 حلقة تحفيظ عن بُعد، بما يوسع من فرص الالتحاق ببرامج التحفيظ والوصول إلى مختلف الشرائح العمرية بالمحافظات.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تعظيم العناية بالقرآن الكريم، ونشر صحيح التلاوة، وتشجيع حفظ كتاب الله تعالى وفهم مقاصده، ورعاية أهل القرآن، وتعزيز الدور العلمي والتربوي للمساجد، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع.
 

القرآن الإدارة العامة لشئون القرآن وزارة الأوقاف الأنشطة القرآنية المساجد الكتاتيب

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