الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث One UI 8.5 المجاني يجلب ذكاء Galaxy AI لملايين هواتف سامسونج

One UI 8.5
One UI 8.5
احمد الشريف

أعلنت تسريبات وتحليلات نقلتها فوربس أن سامسونج تستعد لإطلاق تحديث مجاني ضخم بواجهة One UI 8.5 لملايين من هواتف جالكسي الحالية، ليجلب عددًا من أبرز مزايا Galaxy AI الموجودة على هواتفها الأحدث مثل عائلة Galaxy S25 إلى أجهزة أقدم مثل سلسلة Galaxy S24 وغيرها. 

ويوضح التقرير أن هذا التحديث لا يقتصر على تحسينات شكلية في الواجهة، بل يقدم حزمة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة مستخدمي Galaxy AI وعدم قصرها على أحدث هواتف الفلاجشيب فقط. 

وبحسب الكاتب، تمثل One UI 8.5 «أكبر ترقية مجانية لتجربة جالكسي منذ سنوات»، خاصة لمن يملكون أجهزة عمرها عام أو عامين ويحصلون الآن على مزايا كانت حصرية لآخر جيل.

Bixby يعود بقوة كمساعد «ذكي فعلاً»

من أبرز ما يلفت الانتباه في تقرير فوربس أن One UI 8.5 لا تجلب فقط مزايا Galaxy AI المرتبطة بالصور والصوت، بل تعيد تقديم Bixby نفسه في صورة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 النسخة الجديدة من Bixby – التي بدأ طرحها جزئيًا في تحديثات سابقة – تحصل مع One UI 8.5 على قدرات أفضل في فهم اللغة الطبيعية، وإجراء حوارات متعددة الخطوات، وتنفيذ أوامر مركّبة في تطبيقات النظام والتطبيقات المدعومة، بدل الاكتفاء بأوامر بسيطة كما في السابق.

يشير التقرير إلى أن سامسونج تحاول عبر هذا التحديث إزالة الصورة الذهنية القديمة عن Bixby كمساعد «ضعيف» مقارنة بمنافسيه، وتحويله إلى مساعد ذكي قادر على منافسة حلول مثل Google Assistant وSiri، مع ميزة إضافية هي التكامل العميق مع مزايا Galaxy AI المدمجة في الكاميرا وتطبيق الملاحظات والتسجيلات الصوتية. 

يعني هذا التطور أن جزءًا من تجربة الذكاء الاصطناعي ينتقل ليصبح «على الجهاز» (On‑Device) بدل الاعتماد الكامل على السحابة، ما يحسّن الخصوصية والاستجابة خاصة في المهام اليومية البسيطة.

مزايا Galaxy AI تصل إلى S24 وS25

بحسب تقرير فوربس وتسريبات يساندها موقع Beebom وSammyFans، يجلب One UI 8.5 أربع مزايا رئيسية من Galaxy AI – كانت مرتبطة في البداية بسلسلة S26 – إلى هواتف Galaxy S25 وGalaxy S24. من بين هذه المزايا:

Photo Assist / Generative Edit: أداة تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي، تتيح إزالة عناصر من الصورة أو نقل أشخاص من صورة لأخرى باستخدام أوامر بسيطة بدل التعديل اليدوي المعقد.

Call Screening: ميزة ذكية لفلترة المكالمات، تشبه ما تقدمه جوجل على بعض هواتف بيكسل، حيث يمكن للمساعد الرد نيابة عنك وفلترة المكالمات المزعجة قبل أن تقرر الرد.

Audio Eraser 2.0: نسخة مطوّرة من أداة إزالة الضوضاء الصوتية من الفيديوهات والتسجيلات، مع قدرتها الآن على عزل أصوات محددة بشكل أدق، مثل ضوضاء الشارع أو همسات الخلفية.

تحسينات في Meeting Assistant وميزات أخرى مرتبطة بتلخيص الاجتماعات وتوليد ملاحظات تلقائية، كما أشارت فيديوهات سابقة عن One UI 8.5 وGalaxy AI.

هذه المزايا، التي كانت ورقة تسويق قوية لهواتف جالكسي الأحدث، ستصبح متاحة الآن لمستخدمي S24 وS25 (وبعض الموديلات الأخرى حسب جدول التوزيع) دون تكلفة إضافية، ما يعزز قيمة هذه الأجهزة على المدى الطويل.

الأجهزة التي ستحصل على التحديث ومواعيده المتوقعة

لا يقدم مقال فوربس قائمة نهائية رسمية بكل الأجهزة المدعومة، لكنه يستند إلى تسريبات وجداول سابقة لتحديثات One UI، إلى جانب إعلان سامسونج عن توسيع برنامج بيتا لـOne UI 8.5، لرسم صورة تقريبية لخريطة التحديث. وفقًا لهذه المعطيات، من المتوقع أن يشمل التحديث:

سلسلة Galaxy S25 بالكامل (مع كونها أول من يحصل على النسخة المستقرة من One UI 8.5 في كوريا الجنوبية، مع موعد يُرجَّح في 30 أبريل 2026 لسلسلة S25 هناك).

سلسلة Galaxy S24 (بما فيها S24 Ultra وS24+ وS24 FE)، مع توافر برنامج بيتا بالفعل في أسواق مثل كوريا والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أجهزة قابلة للطي مثل Galaxy Z Fold6 وZ Flip6، إلى جانب Galaxy S25 FE وS24 FE، وبعض أجهزة Galaxy Tab S11 اللوحية في أسواق محددة.

تجربة سامسونج السابقة مع One UI 8 تشير إلى أن التوسع لباقي الأسواق والأجهزة (مثل S23 وبعض هواتف A المتوسطة) قد يتم تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026، وإن كان مقال فوربس يركّز بالأساس على ملاك S24 وS25 بوصفهم المستفيد الأول من دفعة Galaxy AI الجديدة.

ماذا يعني ذلك لمستخدم جالكسي في منطقتنا؟

بالنسبة لمستخدمي هواتف سامسونج في مصر والمنطقة العربية، يعنى هذا التحديث أن كثيرًا من «البهارات» التسويقية التي رأيناها مع Galaxy S25 وسلسلة S26 القادمة – مثل تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي، فلترة المكالمات، ومساعد الاجتماعات – لن تبقى حكرًا على أغلى الموديلات لفترة طويلة. 

إذا كنت تملك Galaxy S24 أو تخطط لشرائه مستعملًا أو بعرض تخفيض، فإن One UI 8.5 يرفع من عمر الجهاز الافتراضي ويعطيه جرعة ذكاء جديدة تضاهي ما يقدمه جيل أحدث.

كذلك، إعادة تقديم Bixby كمساعد ذكي فعليًا تعني أن تجربة واجهة سامسونج ككل قد تصبح أكثر تكاملًا، خاصة لمن يفضّلون حلولًا مدمجة في النظام ولا يريدون الاعتماد الكامل على تطبيقات خارجية. وفي سوق أندرويد المزدحم بالمنافسين، قد يمثل هذا التحديث المجاني نقطة قوة إضافية لصالح سامسونج في مواجهة شركات مثل شاومي وأوبو التي تروّج بدورها لتجارب ذكاء اصطناعي مدمجة في الواجهة. 

في النهاية، One UI 8.5 يبدو – وفق تقرير فوربس – كخطوة حقيقية لتحويل شعار «Galaxy AI» من مجرد حملة تسويقية إلى قيمة ملموسة يستفيد منها المستخدم اليومي على أجهزة يمتلكها بالفعل.

One UI 85 ذكاء Galaxy AI سامسونج

