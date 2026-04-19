تسريب جديد يكشف تصميم Galaxy A27 بالكامل في صور عالية الدقة

كشف تسريب جديد مجموعة صور عالية الدقة لهاتف سامسونج المتوسط القادم Galaxy A27، مقدّمًا أول نظرة شاملة على تصميمه من جميع الزوايا قبل الإعلان الرسمي عنه.

وأظهرت هذه الصور، التي نشرها موقع SamMobile وعدة منصات تقنية أخرى، أن الهاتف سيأتي بتصميم مُحدَّث يشبه كثيرًا هواتف سامسونج الأحدث من الفئات الأعلى، مع شاشة مسطّحة كاملة الحواف تقريبًا، وثقب صغير (Punch‑Hole) للكاميرا الأمامية في منتصف أعلى الشاشة بدل النوتش التقليدي الذي ظهر في Galaxy A26.

هذا التغيير يمنح الهاتف مظهرًا أكثر عصرية و«فلاجشيب» مقارنةً بالأجيال السابقة من السلسلة A متوسطة السعر.

شاشة بثقب وكاميرات خلفية ثلاثية

تُظهر الصور المسربة أن Galaxy A27 سيعتمد شاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة تقريبًا، مع حواف أنحف من الجيل الماضي، ما يعزّز الانطباع البصري بأن الشاشة تسيطر على واجهة الهاتف بالكامل تقريبًا.

ووفقًا لمصادر مثل Beebom وGSMArena، من المتوقع أن تكون الشاشة من نوع AMOLED أو Super AMOLED بدقة +FHD، مع دعم معدل تحديث 120 هرتز في بعض الإصدارات، وهو ما أصبح معيارًا شبه أساسي في هواتف هذه الفئة لتحسين سلاسة التمرير والألعاب.

في الخلف، تكشف التسريبات عن ثلاث عدسات مصفوفة رأسيًا كل واحدة في حلقة منفصلة، على نمط لغة التصميم التي تبنتها سامسونج مؤخرًا في سلسلة A وS، مع فلاش LED إلى جوارها.

ورغم أن سامسونج لم تعلن رسميًا عن مواصفات الكاميرات، فإن التقارير تتحدث عن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، مع عدسة ألترا وايد (زاوية عريضة) 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابيكسل، وهي توليفة قريبة مما رأيناه في هواتف A‑Series مؤخرًا.

أبعاد أنحف وتصميم أقرب للفئات الأعلى

تشير بيانات الأبعاد التي ظهرت مع صور CAD المسربة إلى أن Galaxy A27 سيأتي بقياسات تقريبية 162.3×78.6×7.9 مم، أي أنه أقل سماكة قليلًا من Galaxy A26 مع عرض مشابه وطول مقارب، ما يعطيه مظهرًا أكثر نحافة في اليد.

يقتبس التصميم العام بشكل واضح من هواتف أعلى مثل Galaxy A37 وبعض موديلات سلسلة S، خاصة في طريقة دمج الكاميرات الخلفية مباشرة في جسم الهاتف دون جزيرة كاميرات منفصلة، ما يضيف إحساسًا بالبساطة والفخامة.

الصور تكشف أيضًا عن وجود زرّي الطاقة ورفع/خفض الصوت في الجانب الأيمن، ومن المرجح أن يدمج زر الطاقة مستشعر بصمة الإصبع (Side‑Mounted Fingerprint) بدلًا من مستشعر تحت الشاشة، استنادًا لزاوية الأزرار والقطاع السعري الذي يستهدفه الهاتف.

كما يظهر في الصور منفذ USB‑C في الأسفل، وسماعة خارجية، مع فتحة لدرج شريحة SIM وبطاقة الذاكرة في الإطار الجانبي.

ألوان بنفس روح Galaxy A‑Series

تذكر مواقع التسريبات أن Galaxy A27 سيأتي – على الأقل – بلونين أساسيين عند الإطلاق: الأسود واللافندر (البنفسجي الفاتح)، وهما لونان أصبحا علامة شبه ثابتة في هواتف سامسونج المتوسطة خلال العامين الأخيرين.

وتُظهر إحدى الصور المسربة نسخة اللافندر بظهر غير لامع بالكامل تقريبًا، ما يساعد على تقليل ظهور بصمات الأصابع والخدوش الخفيفة، وهو ما يفضّله كثير من المستخدمين في الفئة المتوسطة.

ولا تستبعد تقارير أخرى أن تضيف سامسونج ألوانًا إضافية في أسواق معينة، مثل الأزرق الفاتح أو الأخضر العشبي، لكن حتى الآن تظل الأسود واللافندر هما اللونين المؤكدين في معظم التسريبات المرئية.

المواصفات المتوقعة تحت الغطاء

بعيدًا عن التصميم، تسلط تقارير NokiaMob وGadgets360 الضوء على أن Galaxy A27 ظهر سابقًا في اختبارات Geekbench بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 مع 6 جيجابايت رام ونظام أندرويد 16 بواجهة One UI 8.5، ما يضعه بوضوح في فئة الأجهزة المتوسطة القادرة على تقديم أداء جيد في الاستخدام اليومي والألعاب المتوسطة. ومن المتوقع أن يبدأ التخزين من 128 جيجابايت مع احتمال وجود نسخة 256 جيجابايت، مع دعم إضافة بطاقة microSD كما هو معتاد في هذه الفئة.

هذه المواصفات، إلى جانب الشاشة الكبيرة ذات معدل التحديث المرتفع والتحديث في التصميم، تشير إلى أن سامسونج تستهدف بجالاكسي A27 المستخدم الذي يريد هاتفًا يبدو قريبًا من الفلاجشيب من الخارج، مع تضحيات محدودة في الداخل لتبقي السعر في نطاق الفئة المتوسطة.

ما الذي يعنيه التسريب للمستخدم؟

يعطي هذا التسريب صورة شبه كاملة عن شكل Galaxy A27 قبل الإعلان، ما يسهّل على من يفكر في شراء هاتف متوسط جديد من سامسونج أن يضعه ضمن قائمة الانتظار، خاصة إذا كان يهمه وجود شاشة بثقب بدل النوتش وشكل كاميرات مشابه للفئات الأعلى.

وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة عن السعر أو موعد الإطلاق، لكن كثافة التسريبات وظهور الهاتف في أكثر من مصدر (صور CAD، رندرات، واختبارات أداء) توحي بأن الإعلان الرسمي قد لا يكون بعيدًا.

للمستخدم المصري أو العربي، غالبًا ما تصل سلسلة A إلى أسواقنا بسرعة، ومع تصميم محسّن مثل هذا، قد يصبح Galaxy A27 أحد أكثر الموبايلات جاذبية في الفئة المتوسطة خلال 2026 إذا جاء بسعر منافس وحافظ على سياسة سامسونج في دعم التحديثات لفترة طويلة.