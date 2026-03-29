خلل غامض يضرب شاشة Galaxy S26 Ultra.. وسامسونج ترد

في خطوة تعكس استجابة متأخرة لضغط المستخدمين، أعلنت شركة سامسونج، عزمها إطلاق تحديثات قريبة لمعالجة مشكلات شاشة هواتف Galaxy S26، وعلى رأسها نسخة Ultra، وذلك بعد تصاعد الشكاوى المرتبطة بعيوب في العرض وتأثيرها على تجربة الاستخدام.



وبحسب ما ذكره موقع “sammyfans”، بدأت التطورات بعد أن تقدم أحد مالكي هاتف Galaxy S26 Ultra، ببلاغ رسمي حول خلل في الشاشة، ليتلقى المستخدم ردا من سامسونج يفيد بأن تحسينات وإصلاحات لسلسلة Galaxy S26 ستطرح خلال الفترة المقبلة.

سامسونج تعلق على أعطال شاشة Galaxy S26 Ultra

كانت سامسونج قد أقرت سابقا، عبر أحد مشرفي مجتمعها في الولايات المتحدة، بوجود مشكلات في شاشة Galaxy S26 Ultra، مع تأكيد بدء التحقيق فيها، دون تحديد جدول زمني واضح للحل.

وتشير أحدث ردود الشركة إلى رصد مشكلتي “الوميض” و”التشوه”، ما يعزز فرضية تحديد الأسباب التقنية لهذه الأعطال تمهيدا لمعالجتها عبر تحديثات برمجية مرتقبة.

في المقابل، لا تزال شكاوى المستخدمين من إجهاد العين والصداع قائمة، وهي أعراض يُعتقد أنها مرتبطة بالبنية الجديدة للبكسلات في الشاشة، المصممة لدعم ميزة خصوصية الشاشة Privacy Display.

ورغم ذلك، ترجح المعطيات أن التحديث المرتقب سيعالج الوميض والتشوه فقط، دون أن يمتد تأثيره إلى مشكلات إجهاد العين، نظرا لارتباطها بتقنية Flex Magic Panel على مستوى العتاد.

ومن المنتظر أن يحمل تحديث أبريل 2026 تحسينات إضافية لتعزيز تجربة العرض على أجهزة Galaxy S26 وS26 Plus وS26 Ultra، في وقت لم تحصل فيه السلسلة حتى الآن على تصحيحات الأمان لشهر مارس، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان التحديث القادم سيتضمنها أو سيتجاوزها مباشرة إلى تصحيحات أبريل.

وتهدف ميزة “خصوصية الشاشة” في هاتف Galaxy S26 Ultra إلى حماية المحتوى المعروض ومنع تطفل الآخرين عليه، إذ تمثل ابتكارا جديدا يعد من بين الأولى من نوعها في عالم هواتف أندرويد.

وتتميز هذه التقنية باختلافها عن واقيات الشاشة التقليدية التي تحد من الرؤية من زوايا معينة، حيث تأتي مدمجة على مستوى العتاد وتعمل عند الحاجة فقط.

وتعتمد في آليتها على التحكم بطريقة توزيع الضوء لكل بكسل، بما يقلل وضوح الشاشة عند النظر إليها من زاوية مائلة، مع الحفاظ على رؤية واضحة عند النظر المباشر.