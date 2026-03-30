سامسونج تقلب الموازين.. التفاصيل الكاملة لتصميم هاتف Galaxy Z Fold Wide الجديد

كشفت أحدث التسريبات التقنية الموثوقة عن التفاصيل الكاملة لخطط شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الثوري الجديد (Galaxy Z Fold Wide).

وتستعد الشركة من خلال هذا الإصدار لإحداث تغيير جذري في شكل الهواتف الذكية القابلة للطي، لتتجاوز به كل الملاحظات التي واجهت المستخدمين في الأجيال السابقة، وتقدم تصميماً يجمع بين راحة الاستخدام اليومي والشاشة العملاقة التي تنافس الحواسيب اللوحية.

شاشة خارجية أعرض

ويأتي التغيير الأبرز في الهاتف الجديد، كما يظهر بوضوح من اسمه "Wide" أو العريض، في تصميم الشاشة الخارجية. فقد قررت الشركة التخلي عن الشاشة الطويلة والضيقة المعتادة في الإصدارات السابقة، واستبدالها بشاشة أعرض تشبه تماماً أبعاد الهواتف الذكية التقليدية.

وتجعل هذه الخطوة الذكية من السهل جداً على المستخدم كتابة الرسائل النصية بسرعة، وتصفح الأخبار ومواقع التواصل، دون الحاجة لفتح الشاشة الداخلية الكبيرة في كل مرة يمسك فيها بجهازه.

مفصلة ميكانيكية متطورة

ولحل واحدة من أكبر التحديات في الهواتف القابلة للطي، طورت "سامسونج" تصميم "المفصلة"، وهي القطعة الهندسية الدقيقة المسؤولة عن حركة طي وفتح الشاشة.

ويسمح التصميم الجديد بطي الهاتف بشكل مسطح تماماً ليغلق كالكتاب دون ترك أي فراغ بين النصفين، وهو ما يمنع دخول الأتربة والشوائب ويحمي الشاشة الداخلية الحساسة.

كما نجحت الشركة في تقليل وضوح "التجعد" أو الخط الفاصل في منتصف الشاشة المرنة، لتبدو أمام عين المستخدم كقطعة زجاجية واحدة متصلة.

عقل إلكتروني جبار

وينبض داخل هذا الهاتف الجديد أحدث وأقوى المعالجات الذكية في عالم التكنولوجيا. ويعمل هذا المعالج بمثابة العقل المدبر الذي ينظم كافة العمليات، ليضمن سرعة فائقة في فتح التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة دون أي توقف أو "تهنيج".

ويأتي الجهاز مدعوماً بذاكرة تشغيل عشوائية (رام) بسعة ضخمة، تتيح للمستخدم فتح العشرات من البرامج في نفس اللحظة، وتقسيم الشاشة الكبيرة لإنجاز أكثر من مهمة عمل في وقت واحد بمنتهى السلاسة.

بطارية تدوم طويلاً

ولأن تشغيل شاشتين بحجم كبير وبدقة وضوح عالية يتطلب طاقة هائلة، تشير التقارير إلى تزويد الهاتف ببطارية عملاقة مصممة للعمل الشاق طوال اليوم. ولتوفير وقت المستخدم، يدعم الهاتف تقنيات الشحن السريع جداً، مما يسمح بملء البطارية بالطاقة في دقائق معدودة، ليعود الهاتف للعمل وتقديم خدماته دون انقطاع طويل.