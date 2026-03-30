تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تقلب الموازين.. التفاصيل الكاملة لتصميم هاتف Galaxy Z Fold Wide الجديد

احمد الشريف

كشفت أحدث التسريبات التقنية الموثوقة عن التفاصيل الكاملة لخطط شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الثوري الجديد (Galaxy Z Fold Wide). 

وتستعد الشركة من خلال هذا الإصدار لإحداث تغيير جذري في شكل الهواتف الذكية القابلة للطي، لتتجاوز به كل الملاحظات التي واجهت المستخدمين في الأجيال السابقة، وتقدم تصميماً يجمع بين راحة الاستخدام اليومي والشاشة العملاقة التي تنافس الحواسيب اللوحية.

شاشة خارجية أعرض

ويأتي التغيير الأبرز في الهاتف الجديد، كما يظهر بوضوح من اسمه "Wide" أو العريض، في تصميم الشاشة الخارجية. فقد قررت الشركة التخلي عن الشاشة الطويلة والضيقة المعتادة في الإصدارات السابقة، واستبدالها بشاشة أعرض تشبه تماماً أبعاد الهواتف الذكية التقليدية. 

وتجعل هذه الخطوة الذكية من السهل جداً على المستخدم كتابة الرسائل النصية بسرعة، وتصفح الأخبار ومواقع التواصل، دون الحاجة لفتح الشاشة الداخلية الكبيرة في كل مرة يمسك فيها بجهازه.

مفصلة ميكانيكية متطورة

ولحل واحدة من أكبر التحديات في الهواتف القابلة للطي، طورت "سامسونج" تصميم "المفصلة"، وهي القطعة الهندسية الدقيقة المسؤولة عن حركة طي وفتح الشاشة. 

ويسمح التصميم الجديد بطي الهاتف بشكل مسطح تماماً ليغلق كالكتاب دون ترك أي فراغ بين النصفين، وهو ما يمنع دخول الأتربة والشوائب ويحمي الشاشة الداخلية الحساسة.

 كما نجحت الشركة في تقليل وضوح "التجعد" أو الخط الفاصل في منتصف الشاشة المرنة، لتبدو أمام عين المستخدم كقطعة زجاجية واحدة متصلة.

عقل إلكتروني جبار

وينبض داخل هذا الهاتف الجديد أحدث وأقوى المعالجات الذكية في عالم التكنولوجيا. ويعمل هذا المعالج بمثابة العقل المدبر الذي ينظم كافة العمليات، ليضمن سرعة فائقة في فتح التطبيقات الثقيلة والألعاب الحديثة دون أي توقف أو "تهنيج". 

ويأتي الجهاز مدعوماً بذاكرة تشغيل عشوائية (رام) بسعة ضخمة، تتيح للمستخدم فتح العشرات من البرامج في نفس اللحظة، وتقسيم الشاشة الكبيرة لإنجاز أكثر من مهمة عمل في وقت واحد بمنتهى السلاسة.

بطارية تدوم طويلاً

ولأن تشغيل شاشتين بحجم كبير وبدقة وضوح عالية يتطلب طاقة هائلة، تشير التقارير إلى تزويد الهاتف ببطارية عملاقة مصممة للعمل الشاق طوال اليوم. ولتوفير وقت المستخدم، يدعم الهاتف تقنيات الشحن السريع جداً، مما يسمح بملء البطارية بالطاقة في دقائق معدودة، ليعود الهاتف للعمل وتقديم خدماته دون انقطاع طويل.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

استعدادًا لملاقاة الزمالك يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الأربعاء

عروس بورسعيد

المحكمة تستدعي أسرة خطيب عروس بورسعيد في أولى جلسات المحاكمة

جانب من البروتوكول

دورات تدريبية بالقومي للبحوث لطلاب جامعة بنها في التخصصات النادرة

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد