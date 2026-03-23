يتفوق على هواتف سامسونج وشاومي.. هونر تغزو الأسواق بـHonor Magic 9

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فإن تشكيلة هواتف Honor الرائدة من الجيل القادم، المنتظر طرحها ضمن سلسلة هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR، يمكن أن تلبي احتياجاتك.

وتشير التقارير إلى أن Magic 9 قد يأتي بشاشة أصغر مقارنةً بشاشة Honor Magic 8 التي يبلغ حجمها 6.58 بوصة، وعلى الرغم من حجمه الأصغر، فمن المتوقع أن يتميز ببطارية أكبر، قد تتجاوز سعة بطارية OnePlus 15T التي تبلغ 7500 مللي أمبير، وكشف تسريب جديد أن Magic 9 قد يضم نظام كاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل.

ميزات كاميرا هاتف Honor Magic 9

وقبل أيام، أفادت التقارير أن شركة Honor تعمل على ترقية بطارية هاتف Magic 9، إلى بطارية بسعة 8000 مللي أمبير، لكن لا تتوفر معلومات حول إمكانيات الشحن السريع للجهاز، ولكن يُقال إنه يدعم الشحن اللاسلكي.

وكان هاتف Honor Magic 8 مزودًا ببطارية سعة 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط.

وتشير التقارير الأولية إلى أن هاتف ماجيك 9 سيعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس. ومن المتوقع أن تكشف شركة كوالكوم عن هذا المعالج بتقنية 2 نانومتر في سبتمبر من هذا العام.

مواصفات كاميرا هاتف Honor Magic 9

على الجانب الآخر من المتوقع أن يضم هاتف Honor Magic 9 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/2.8 بوصة.

أما الكاميرا الخلفية المخصصة للقطات فائقة الاتساع، فستحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

وسيضمّ الإعداد الخلفي كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بمستشعر متوسط ​​الحجم (نصف بوصة). وبينما لا تتوفر معلومات عن الكاميرا الأمامية للجهاز، فمن المحتمل أن يحتفظ بكاميرا السيلفي بدقة 50 ميجابكسل الموجودة في هاتف ماجيك 8.

وعن قدرة الشحن من المتوقع أن يأتي ببطارية سعة 8000 مللي أمبير و إمكانيات الشحن السريع للجهاز، وذلك إضافة إلى أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط.

وعن الميزات الآخرى لهاتف Magic 9 فهو يتميز بشاشة OLED LTPO مسطحة قياس 6.3 بوصة . ومن المتوقع أن يحتوي على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية لتعزيز الأمان. أما باقي تفاصيل الجهاز فلا تزال طي الكتمان.