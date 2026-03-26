الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مرونة أكبر وأمان أعلى.. سامسونج تطلق الإصدار التجريبي الثامن من تحديث One UI 8.5

لمياء الياسين

أصدرت سامسونج الإصدار التجريبي الثامن من تحديث One UI 8.5 لسلسلة هواتف Galaxy S25 ليصل إجمالي عدد الإصدارات التجريبية إلى ثمانية. 

يتضمن الإصدار الأخير مجموعة من إصلاحات الأخطاء،  مما يعني أن سامسونج قد تُجري اللمسات الأخيرة على النظام قبل الإصدار المستقر.

يأتي الإصدار التجريبي الثامن من تحديث One UI 8.5 لهواتف Galaxy S25 وS25+ وS25 Ultra برقم الإصدار ZZCD ، ويبلغ حجم التنزيل حوالي 1 جيجابايت. وقد رصد تارون فاتس هذا التحديث، الذي طُرح مبدئيًا في ألمانيا، ثم سرعان ما انتشر إلى الهند وبولندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة في غضون ساعات قليلة من إطلاقه. ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم تتلقَّ التحديث بعد، ومن المتوقع أن يصلها قريبًا.

تحديث One UI 8.5 بيتا 8 لجهاز Galaxy S25

أما بالنسبة للتغييرات، فيضيف الإصدار التجريبي الثامن نوعًا جديدًا من القصص في تطبيق المعرض، حيث يقوم تلقائيًا بإنشاء مراجعات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. ويركز باقي التحديث على إصلاح الأخطاء المتعلقة بالكاميرا، وبرنامج Studio، وشاشة القفل، والإشعارات، واتصال جهاز Galaxy Book 4. اطلع على سجل التغييرات الكامل أدناه لمزيد من التفاصيل.

- تمت إضافة نوع جديد من القصص في المعرض (مراجعة شهرية/ربع سنوية/سنوية)
- تم تحسين مشكلة معاينة الكاميرا السريعة التالفة عند تحميل أحدث مقاطع الفيديو السحابية
- تم إصلاح مشكلة عدم استعادة الملفات الأصلية بعد تغيير دقة التخزين في الاستوديو
- تم تحسين مشكلة الوميض عند تحديث بطاقات الإشعارات في الوقت الفعلي
- تم تحسين مشكلة عدم اختفاء شارة إشعار الفقاعة بعد التحقق من استلام إشعار الفقاعة
- تم إصلاح مشكلة اختفاء اختصار الساعة عند إيقاف تشغيل الشاشة أثناء تشغيل Now Brief
- تم تحسين مشكلة عرض التاريخ بشكل غير صحيح بعد تعديل فيديو يحتوي على أخطاء في البيانات الوصفية
- تم تحسين مشكلة تلف اللقطات أو عدم التقاطها عند التمرير في خريطة Naver
- تم تحسين مشكلة عدم إمكانية نسخ بعض المجلدات عند الاتصال بوحدة تخزين مشتركة مع Galaxy Book 4.

إذا كان لديك هاتف Galaxy S25 أو S25 أو S25 Ultra يعمل بنظام One UI 8.5 التجريبي، فيجب أن تكون قادرًا على تثبيت أحدث إصدار تجريبي من خلال الانتقال إلى الإعدادات > تحديثات البرامج > التنزيل والتثبيت.
قد تكون هذه آخر نسخة تجريبية من تحديث One UI 8.5 لسلسلة هواتف Galaxy S25، حيث تشير التقارير إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق النسخة المستقرة. وقد رُصدت نسخة مستقرة من نفس الجهاز مؤخرًا على خوادم سامسونج، مما يُعزز احتمالية إطلاق النسخة المستقرة قريبًا. 

الإصدار التجريبي تحديث One UI 85 هواتف Galaxy هواتف Galaxy S25 هاتف Galaxy S25 أو S25 نسخة تجريبية

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
