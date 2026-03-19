سامسونج تكشف عن تحديث One UI 8.5.. هل هاتفك مؤهل للتحديث المرتقب؟



ظهرت تحديث One UI 8.5 مؤخرًا على سلسلة هواتف Galaxy S26 ، وستبدأ قريبًا بالوصول إلى أجهزة Galaxy الأقدم.

يُعد هذا تحديثًا مبنيًا على نظام Android 16 ، ويُقدم مجموعة من التحسينات والعديد من الميزات المهمة، بما في ذلك بث الصوت، ومشاركة التخزين، وميزة التنبيهات.

على الجانب الآخر بعد إطلاق تحديث One UI 8.5، إليك قائمة الأجهزة المتوافقة، وأهم التحسينات

تحديث One UI 8.5



متى ستطرح سامسونج تحديث One UI 8.5؟



لم تُعلن سامسونج بعد عن جدول زمني لإطلاق تحديث One UI 8.5 إلا أنه لا ينبغي أن يطول الانتظار، نظرًا لأن النسخة المستقرة قد ظهرت بالفعل على سلسلة S26، وقد امتد برنامج النسخة التجريبية لفترة كافية.

انطلق البرنامج التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S25 في ديسمبر 2025، ولا يزال فعالاً بعد سبع نسخ تجريبية. وقد أُضيف هاتفا Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 مؤخراً إلى قائمة الهواتف المشمولة بالبرنامج، وتشير التقارير الحديثة إلى إمكانية توسيع البرنامج ليشمل سلسلة هواتف Galaxy S24، وهاتفي Galaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6.

هل جهاز Galaxy الخاص بك مؤهل لتحديث One UI 8.5؟

لم تنشر سامسونج قائمة بالأجهزة المؤهلة لـ One UI 8.5، ولكنها ستتضمن إلى حد كبير نفس الأجهزة التي تلقت تحديث One UI 8.0 وأجهزة Galaxy التي تم إطلاقها معه.

إليكم قائمة بأجهزة Galaxy التي من المحتمل أن تتلقى تحديث One UI 8.5:

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي S25، S25+، S25 ألترا، S25 FE، S25 إيدج

جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي

جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي

جالاكسي إس 22، إس 22 بلس، إس 22 ألترا

جالاكسي إس 21 إف إي



سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي

جالاكسي زد فولد إس إي

جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7

جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6

جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5

جالاكسي زد فولد 4، زد فليب 4



سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب إس 11، إس 11 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 بلس، إس 10 ألترا، إس 10 لايت، إس 10 إف إي، إس 10 إف إي بلس

جالاكسي تاب S9، S9+، S9 Ultra، S9 FE، S9 FE+

جالاكسي تاب إس 8، إس 8 بلس، إس 8 ألترا

جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)

جالاكسي تاب A11، A11+

جالاكسي تاب A9، A9+

جالاكسي تاب أكتيف 5، أكتيف 5 برو



سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A73

جالاكسي A56، A55، A54، A53

جالاكسي A36، A35، A34، A33

جالاكسي A26، A25، A24

جالاكسي A17 (4G/5G)، A16 (4G/5G)، A15 (4G/5G)

جالاكسي A07 (4G/5G)، A06 (4G/5G)

سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي M56، M55، M55s، M54، M53

جالاكسي M36، M35، M34، M33

جالاكسي M17، M17e، M16، M15

جالاكسي M07، M06

سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F70e

جالاكسي F56، F55، F54

جالاكسي F36، F34

جالاكسي F17، F16، F15

جالاكسي F07، F06



سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7، إكس كوفر 7 برو

جالاكسي إكس كوفر 6 برو



لا تزال واجهة المستخدم One UI 8.5 مبنية على نظام Android 16، ولكنها تستخدم إصدار QPR2 الأحدث الذي يضيف ميزات إضافية من جوجل مما يسمح للمستخدمين بتغيير حجم المفاتيح والأشرطة المنزلقة وإعادة ترتيبها وتنظيمها بحرية أكبر من ذي قبل