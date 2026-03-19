قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن تحديث One UI 8.5.. هل هاتفك مؤهل للتحديث المرتقب؟

لمياء الياسين


ظهرت تحديث One UI 8.5 مؤخرًا على سلسلة هواتف Galaxy S26 ، وستبدأ قريبًا بالوصول إلى أجهزة Galaxy الأقدم. 

يُعد هذا تحديثًا  مبنيًا على نظام Android 16 ، ويُقدم مجموعة من التحسينات والعديد من الميزات المهمة، بما في ذلك بث الصوت، ومشاركة التخزين، وميزة التنبيهات.

على الجانب الآخر بعد إطلاق تحديث One UI 8.5، إليك قائمة الأجهزة المتوافقة، وأهم التحسينات 

تحديث One UI 8.5


متى ستطرح سامسونج تحديث One UI 8.5؟
 

لم تُعلن سامسونج بعد عن جدول زمني لإطلاق تحديث One UI 8.5 إلا أنه لا ينبغي أن يطول الانتظار، نظرًا لأن النسخة المستقرة قد ظهرت بالفعل على سلسلة S26، وقد امتد برنامج النسخة التجريبية لفترة كافية.

انطلق البرنامج التجريبي لسلسلة هواتف Galaxy S25 في ديسمبر 2025، ولا يزال فعالاً بعد سبع نسخ تجريبية. وقد أُضيف هاتفا Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 مؤخراً إلى قائمة الهواتف المشمولة بالبرنامج، وتشير التقارير الحديثة إلى إمكانية توسيع البرنامج ليشمل سلسلة هواتف Galaxy S24، وهاتفي Galaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6.

هل جهاز Galaxy الخاص بك مؤهل لتحديث One UI 8.5؟

لم تنشر سامسونج قائمة بالأجهزة المؤهلة لـ One UI 8.5، ولكنها ستتضمن إلى حد كبير نفس الأجهزة التي تلقت تحديث One UI 8.0 وأجهزة Galaxy التي تم إطلاقها معه.

إليكم قائمة بأجهزة Galaxy التي من المحتمل أن تتلقى تحديث One UI 8.5:

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي S25، S25+، S25 ألترا، S25 FE، S25 إيدج
جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي
جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي
جالاكسي إس 22، إس 22 بلس، إس 22 ألترا
جالاكسي إس 21 إف إي


سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي
جالاكسي زد فولد إس إي
جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7
جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6
جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5
جالاكسي زد فولد 4، زد فليب 4
 

سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جالاكسي تاب إس 11، إس 11 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 بلس، إس 10 ألترا، إس 10 لايت، إس 10 إف إي، إس 10 إف إي بلس
جالاكسي تاب S9، S9+، S9 Ultra، S9 FE، S9 FE+
جالاكسي تاب إس 8، إس 8 بلس، إس 8 ألترا
جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)
جالاكسي تاب A11، A11+
جالاكسي تاب A9، A9+
جالاكسي تاب أكتيف 5، أكتيف 5 برو
 

سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A73
جالاكسي A56، A55، A54، A53
جالاكسي A36، A35، A34، A33
جالاكسي A26، A25، A24
جالاكسي A17 (4G/5G)، A16 (4G/5G)، A15 (4G/5G)
جالاكسي A07 (4G/5G)، A06 (4G/5G)

سلسلة جالاكسي إم

جالاكسي M56، M55، M55s، M54، M53
جالاكسي M36، M35، M34، M33
جالاكسي M17، M17e، M16، M15
جالاكسي M07، M06

سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F70e
جالاكسي F56، F55، F54
جالاكسي F36، F34
جالاكسي F17، F16، F15
جالاكسي F07، F06


سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7، إكس كوفر 7 برو
جالاكسي إكس كوفر 6 برو

لا تزال واجهة المستخدم One UI 8.5 مبنية على نظام Android 16، ولكنها تستخدم إصدار QPR2 الأحدث الذي يضيف ميزات إضافية من جوجل مما يسمح للمستخدمين بتغيير حجم المفاتيح والأشرطة المنزلقة وإعادة ترتيبها وتنظيمها بحرية أكبر من ذي قبل

سامسونج ون يو آي 85 نظام Android 16 تحديث One UI 85 هواتف Galaxy S25 هواتف Galaxy S24 أجهزة Galaxy

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

