سامسونج تكشف عن One UI 8.5.. هل هاتفك مؤهل للتحديث المرتقب؟

أطلقت شركة سامسونج Samsung، واجهة المستخدم One UI 8.5 لأول مرة مع سلسلة هواتف Galaxy S26 في شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ قريبا في الوصول إلى الأجهزة القديمة من سلسلة Galaxy.
ومع اقتراب بدء الطرح، أصبح الوقت مناسبا للتحقق مما إذا كان هاتفك مؤهلا لتلقي تحديث سامسونج القادم One UI 8.5.
الأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 8.5
على الرغم من أن شركة سامسونج لم تصدر قائمة رسمية بعد، إلا أن التحديث من المرجح أن يصل إلى جميع أجهزة Galaxy التي تلقت One UI 8.0 سابقا أو أطلقت مع هذه النسخة، فيما يلي قائمة شاملة بالأجهزة المتوقع دعمها:
سلسلة Galaxy S
Galaxy S25
Galaxy S25+
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 FE
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy S22
Galaxy S22+
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S21 FE
سلسلة Galaxy Z
Galaxy Z TriFold
Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Flip 7 FE
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
سلسلة Galaxy A
Galaxy A73
Galaxy A56
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A36
Galaxy A35
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A26
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A17 (4G & 5G)
Galaxy A16 (4G & 5G)
Galaxy A15 (4G & 5G)
Galaxy A07 (4G & 5G)
Galaxy A06 (4G & 5G)
سلسلة Galaxy M
Galaxy M56
Galaxy M55
Galaxy M55s
Galaxy M54
Galaxy M53
Galaxy M36
Galaxy M35
Galaxy M34
Galaxy M33
Galaxy M17
Galaxy M16
Galaxy M15
Galaxy M07
Galaxy M06
سلسلة Galaxy F
Galaxy F70e
Galaxy F56
Galaxy F55
Galaxy F54
Galaxy F36
Galaxy F34
Galaxy F17
Galaxy F16
Galaxy F15
Galaxy F07
Galaxy F06
سلسلة Galaxy Tab
Galaxy Tab S11
Galaxy Tab S11 Ultra
Galaxy Tab S10+
Galaxy Tab S10 Ultra
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S10 FE+
Galaxy Tab S10 Lite
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Galaxy Tab A11
Galaxy Tab A11+
Galaxy Tab A9
Galaxy Tab A9+
Galaxy Tab Active 5
Galaxy Tab Active 5 Pro
سلسلة Galaxy XCover
Galaxy XCover 7
Galaxy XCover 7 Pro
Galaxy XCover 6 Pro
متى سيصل تحديث One UI 8.5؟
لم تكشف سامسونج بعد عن جدول رسمي لطرح التحديث. ومع ذلك، بعد أن أطلقت التحديث مع سلسلة Galaxy S26، من المتوقع أن تصل الأجهزة الأخرى قريبا.