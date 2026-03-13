قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن One UI 8.5.. هل هاتفك مؤهل للتحديث المرتقب؟

One UI 8.5
One UI 8.5

أطلقت شركة سامسونج Samsung، واجهة المستخدم One UI 8.5 لأول مرة مع سلسلة هواتف Galaxy S26 في شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ قريبا في الوصول إلى الأجهزة القديمة من سلسلة Galaxy. 

ومع اقتراب بدء الطرح، أصبح الوقت مناسبا للتحقق مما إذا كان هاتفك مؤهلا لتلقي تحديث سامسونج القادم One UI 8.5.

الأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 8.5

على الرغم من أن شركة سامسونج لم تصدر قائمة رسمية بعد، إلا أن التحديث من المرجح أن يصل إلى جميع أجهزة Galaxy التي تلقت One UI 8.0 سابقا أو أطلقت مع هذه النسخة، فيما يلي قائمة شاملة بالأجهزة المتوقع دعمها:

سلسلة Galaxy S


Galaxy S25
Galaxy S25+
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 FE
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy S22
Galaxy S22+
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S21 FE
 

سلسلة Galaxy Z


Galaxy Z TriFold
Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Flip 7 FE
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4

سلسلة Galaxy A


Galaxy A73
Galaxy A56
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A53
Galaxy A36
Galaxy A35
Galaxy A34
Galaxy A33
Galaxy A26
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A17 (4G & 5G)
Galaxy A16 (4G & 5G)
Galaxy A15 (4G & 5G)
Galaxy A07 (4G & 5G)
Galaxy A06 (4G & 5G)

سلسلة Galaxy M


Galaxy M56
Galaxy M55
Galaxy M55s
Galaxy M54
Galaxy M53
Galaxy M36
Galaxy M35
Galaxy M34
Galaxy M33
Galaxy M17
Galaxy M16
Galaxy M15
Galaxy M07
Galaxy M06

سلسلة Galaxy F


Galaxy F70e
Galaxy F56
Galaxy F55
Galaxy F54
Galaxy F36
Galaxy F34
Galaxy F17
Galaxy F16
Galaxy F15
Galaxy F07
Galaxy F06

سلسلة Galaxy Tab


Galaxy Tab S11
Galaxy Tab S11 Ultra
Galaxy Tab S10+
Galaxy Tab S10 Ultra
Galaxy Tab S10 FE
Galaxy Tab S10 FE+
Galaxy Tab S10 Lite
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9 FE
Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S8+
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S6 Lite (2024)
Galaxy Tab A11
Galaxy Tab A11+
Galaxy Tab A9
Galaxy Tab A9+
Galaxy Tab Active 5
Galaxy Tab Active 5 Pro

سلسلة Galaxy XCover

Galaxy XCover 7
Galaxy XCover 7 Pro
Galaxy XCover 6 Pro

متى سيصل تحديث One UI 8.5؟

لم تكشف سامسونج بعد عن جدول رسمي لطرح التحديث. ومع ذلك، بعد أن أطلقت التحديث مع سلسلة Galaxy S26، من المتوقع أن تصل الأجهزة الأخرى قريبا.

سامسونج One UI 85 الأجهزة المؤهلة لتحديث تحديث سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

هاجر احمد

بالقفطان.. ظهور لافت لـ هاجر أحمد عبر إنستجرام

نسرين طافش

بقفطان مطرز.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

سابع سما

بمسرح أوبرا ملك.. البيت الفني يعلن عن افتتاح العرض المسرحي سابع سما ثاني أيام عيد الفطر

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد