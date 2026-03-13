أول تعليق من مدرب الهلال السوداني قبل مواجهة نهضة بركان

علق الروماني أوريليان ريجيكامب المدير الفني لفريق الهلال السوداني، على مواجهة نهضة بركان المغربي، قبل خوض منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نادي نهضة بركان المغربي بدوري ابطال افريقيا : "أعتقد انه لا يوجد الكثير ليقال عن المباراة. كلا الفريقين يستحقان التواجد في هذه المرحلة وأنا سعيد جداً بكوني هنا".

وتابع: “كل مباراة هي اختبار صعب وكل مباراة لها روعتها. الفرص دائما تبدأ بنسبة 50/50 وكل شيء ممكن في كرة القدم”.

وأضاف: “سنواجه غداً فريقا جيدا جداً ويتمتع بخبرة كبيرة وسبق لهم التتويج بالكونفدرالية”.

واختتم: “لقد قضينا وقتاً رائعا هنا وأود ان أشكر الشعب المغربي وخاصة نادي الرجاء الذين وفروا لنا كل شيء بالمجان ولم يطلب احد منا مالاً. لقد حظينا بوقت رائع هنا”.