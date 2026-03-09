مدرب الهلال السوداني الأسبق: الفريق قادر على تخطي نهضة بركان

تحدث البرتغالي جواو موتا، المدير الفني الأسبق لفريق الهلال السوداني، عن المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد موتا أنه لا يمتلك معرفة كبيرة بفريق نهضة بركان، لكنه في المقابل يعرف جيدًا إمكانات الهلال السوداني، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على تجاوز هذه المواجهة والتقدم في البطولة القارية.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحاته:

"لا أعرف فريق نهضة بركان جيدًا، لكنني أعرف الهلال، وأنا واثق من أن الهلال قادر على المضي قدمًا نحو التأهل".

ووجّه موتا رسالة إلى لاعبي الهلال قبل اللقاء المرتقب، داعيًا إياهم إلى تقديم أفضل ما لديهم وتشريف قميص النادي.

وأضاف:

"رسالتي للاعبي الهلال هي تشريف قميص واحد من أعظم أندية إفريقيا، وتشريف السودان وشعبه".



