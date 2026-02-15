قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الهلال السوداني يرفض انتقال نجم سوبر للنادي الأهلي

البوروندي جان كلود
البوروندي جان كلود
عبدالله هشام

رفض نادي الهلال السوداني التفريط في خدمات نجمه البوروندي جان كلود لصالح النادي الأهلي في قادم الأيام.

وقال المدير العام لنادي الهلال السوداني حسن علي عيسى، عبر تصريحات تلفزيونية: "انتقال چان كلود للأهلي؟ بالطبع هناك عروض كثيرة للاعب من أندية كثيرة في أوروبا".

وتابع: "من الصعب أن ينتقل چان كلود للأهلي أو لأي نادٍ أفريقي آخر بسبب إن لديه عروض أوروبية كثيرة".

وأضاف: “انتقال جان كلود للنادي الأهلي صعب للغاية واللاعب يمتلك العديد من العروض الأوروبية، لذا مسألة بقائه في القارة الأفريقية مستبعدة بشكل كبير”.


وتغلب فريق الهلال السوداني على نظيره فريق سانت إيلوا لوبوبو بنتيجة 1 - 0 في المباراة التي جمعت بينهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر نادي الهلال السوداني جدول الترتيب في مجموعته برصيد 11 نقطة، وتواجد صن داونز صاحب المركز الثاني بـ9 نقاط، فيما احتل مولودية الجزائر المركز الثالث بـ7 نقاط، بينما تذيل فريق سانت لوبوبو الترتيب بـ5 نقاط.

