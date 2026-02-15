وزير الخارجية: دعم مصر للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز الحوكمة بالقارة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد 15 فبراير، السفيرة ماري أنطوانيت، المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الحوكمة والتنمية المؤسسية في القارة الأفريقية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تضطلع به الآلية في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الأداء المؤسسي للدول الأفريقية، مستعرضا تجربة مصر في عملية المراجعة الوطنية، والحرص على دعم الآلية وتمكينها في تعزير مسارات الإصلاح المؤسسي وتمكين المرأة والشباب وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم دور المجتمع المدني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد وزير الخارجية، الحرص على مواصلة التعاون مع سكرتارية الآلية والمشاركة الفاعلة في برامجها ومبادراتها، لا سيما في مجالات بناء القدرات والإصلاح الإداري ودعم المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى الخبرات التي تمتلكها مصر في هذا المجال من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مشدداً مواصلة انخراط مصر بشكل فعال في مشاريع ومبادرات الآلية، والتي يمكن لمصر تساهم فيها بخبرتها في مجالات بناء القدرات والتدريب.

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم جهود الآلية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في القارة الأفريقية، مشيدةً بالتجربة المصرية في تنفيذ عملية المراجعة الوطنية، معربةً عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من خبراتها في دعم برامج الآلية ومبادراتها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ الحوكمة في الدول الأفريقية.