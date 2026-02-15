وزير الخارجية يلتقي عدداً من القادة والمسئولين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 15 فبراير، كلا من ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، ولوجن مبيلا، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون، ومحمد مباي، وزير خارجية جمهورية جزر القمر، وأمينة محمد، نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، ولويس سيسوكو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، بما في ذلك دعم مشروعات البنية التحتية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز السلم والأمن في أفريقيا، ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي متعدد الأطراف، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية وتعزيز دور العمل الأفريقي المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.