عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ١٥ فبراير ، الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، على هامش اجتماعات القمة الأفريقية، وذلك في إطار دعم دور القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري على مستوى القارة الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المستدامة.

أشاد وزير الخارجية بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال الأفريقي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية ودعم الشراكات بين مجتمع الأعمال في القارة، مؤكداً الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، ودعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاستثمارية، بما يتسق مع أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما أعرب الوزير عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع مجلس الأعمال الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع مشاركة المجلس في الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تعتزم مصر تنظيمها، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأفريقية، وجذب الاستثمارات، ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية الصناعية والبنية التحتية والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً الحرص على دعم جهود المجلس في تمكين رواد الأعمال وتعزيز دور المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي، وتوسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال الأفريقي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي القاري.

الدور المصري

من جانبها، أعربت الدكتورة أماني عصفور عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية في أفريقيا، مشيدةً بالمبادرات المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بالقارة، ومؤكدةً تطلع مجلس الأعمال الأفريقي إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم التجارة والاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة لدول وشعوب القارة الأفريقية.