وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأحد ١٥ فبراير بكل من فوستين أرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وجوزيف ديون نجوتي رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية.

نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء مع فوستين أرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في القارة، مشددًا على أهمية تطوير آفاق التعاون المشترك.

كما نقل خلال اللقاء مع رئيس وزراء الكاميرون تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون، مشددًا على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين والتطلع لمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

من جانبهم، طلب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس وزراء جمهورية الكاميرون، نقل تحياتهما وتقديرهما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدين بحكمة قيادته ودوره البارز في دعم جهود السلم والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وثمنا الدور المحوري الذى تضطلع به مصر في تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وأكدا حرص بلديهما على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.