تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
15 مليون أسرة و40.3 مليار جنيه.. بالأرقام تفاصيل حزمة الخير الرئاسية للمصريين

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد يوسف

نظرا لاهتمامه الدائم بالرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بحيث تكون فى صورة دعم نقدى مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.


ضمان وصول المساندة لمستحقيها قبل شهر رمضان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بأن تكون حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لضمان وصول المساندة لمستحقيها قبل شهر رمضان.

وأكد مدبولى، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن موارد الدولة شهدت زيادة خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026؛ لتكون متاحة للموظفين اعتبارا من الأسبوع الحالى.


15 مليون أسرة تستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أكد رئيس الوزراء، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تتكون من 4 مكونات رئيسية، تتضمن تقديم دعم نقدى يخصص بصورة مباشرة على دفعتين، واحدة مع شهر رمضان والأخرى مع عيد الفطر لـ15 مليون أسرة مصرية.

وأضاف، أن 5 مليون أسرة تقع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية تكافل وكرامة، و10 مليون أسرة تمثل الأقل دخلًا فى شرائح الأسر المصرية.
وأشار إلى أنه تم توفير حوالى 40 مليار جنيه سيتم ضخها لصالح المواطنين.

40.3 مليار جنيه لدعم الفئات الاولى بالرعاية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بتكلفة إجمالية ٤٠,٣ مليار جنيه، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير، أن الحزمة الجديدة تتضمن مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أحوالهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، لافتًا إلى أن هناك مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٦، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، ومساندة نقدية إضافية أيضًا بقيمة ٤٠٠ جنيه خلال "رمضان" و"العيد" لـ ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، وكذلك مساندة نقدية إضافية بـ ٣٠٠ جنيه خلال رمضان والعيد لـ ٤٥ ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.


3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى

أشار وزير المالية، إلى أن هناك ٣ مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم، موضحًا أن هناك ٣ مليارات جنيه زيادة أيضًا في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢٦، موضحا أن فخامة الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

وأكد أحمد كجوك أن هناك ٣,٣ مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، على أن تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا.


وأضاف أن هناك ١٥ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع؛ لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا ٤ مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٦ من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا. 

تكليفات الرئيس حزمة جديدة للحماية الاجتماعية دعم الفئات الأولى بالرعاية الرئيس السيسى رئيس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية وزير المالية قبل شهر رمضان

