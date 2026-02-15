قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل منتصف الليل؟ .. أمين الفتوى يجيب
تهديد صريح بإشعال المنطقة| «الديهي» يتهم رئيس وزراء إثيوبيا بالعقلية الاستعمارية
سعر أعلى عيار ذهب اليوم الأحد 15-2-2026
نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل قد يُسبب سلسلة مشكلات صحية للأم والجنين |تفاصيل
مع تقلبات أمشير| استشاري حساسية يحذّر من موجات التراب ويقدّم نصائح مهمة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 15-2-2026
رسالة جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد الحب أثارت الجدل | ماذا قالت؟
الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب
المندوه: عقود احترافية لمن تم تصعيده للفريق الأول من شباب الزمالك
المدير العام للهلال السوداني: لا نخشى الأهلي وسنفوز عليه إذا واجهناه
رئيس وزراء الدنمارك: ترامب لا يزال يرغب في امتلاك جرينلاند
تحقيقات وملفات

حزمة اجتماعية واقتصادية جديدة قبل رمضان.. تحركات رئاسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية واستدامة الإصلاح

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رنا أشرف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، من بينها سبل تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب متابعة مشروعات المبادرات القومية الجارية، وتطوير منظومة الضرائب والجمارك، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي وزيادة الموارد العامة للدولة.

كما استعرض الاجتماع جهود تحقيق الاستقرار المالي، والحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، ويعزز قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

خبير اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية صمام أمان لضمان استمرار الإصلاح

قال الخبير الإقتصادي علي الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الحزمة الاجتماعية المرتقبة في هذا التوقيت لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد إجراء مالي، بل تحمل دلالات سياسية واقتصادية واضحة، تعكس إدراك الدولة لتداعيات مرحلة الإصلاح الاقتصادي على دخول المواطنين، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الطاقة تدريجيًا، والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

توسيع “تكافل وكرامة” على رأس أولويات الحماية الاجتماعية
 

وأوضح الإدريسي أن الهدف الأساسي من أي حزمة جديدة يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين استقرار الاقتصاد الكلي والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحزمة المتوقعة قد ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، أو توسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل شرائح أوسع من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المحور الثاني قد يتضمن إجراءات لتحسين دخول المواطنين، مثل رفع حد الإعفاء الضريبي، أو زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، لا سيما في ظل توجه الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

دعم مؤقت لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وأشار إلى أن المحور الثالث قد يأخذ شكل دعم استثنائي مؤقت، سواء من خلال منح مباشرة أو زيادة قيمة بطاقات التموين لفترة محددة، بهدف مواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية.

وأكد الإدريسي أن أهمية الحزمة الاجتماعية تكمن في توقيتها، حيث تسعى الحكومة في هذه المرحلة إلى خفض معدلات التضخم تدريجيًا، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، موضحًا أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها على حساب القوة الشرائية للمواطن، وهو ما يجعل الحزمة بمثابة “صمام أمان” لاستمرار مسار الإصلاح دون اضطرابات اجتماعية.

وأشار إلى أن التمويل يمثل تحديًا رئيسيًا، إذ إن أي توسع في الإنفاق الاجتماعي يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة، في ظل عجز يتجاوز تريليون جنيه، مرجحًا أن تكون الحزمة محسوبة بدقة، وربما يتم تمويلها جزئيًا من وفورات ناتجة عن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا أو تحسن الإيرادات الضريبية.

وأكد أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بتكلفة الحزمة، وإنما بمدى استدامتها، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الدعم النقدي الموجه أكثر كفاءة من الدعم السلعي، لأنه يصل مباشرة إلى مستحقيه ويقلل من الهدر، متوقعًا أن تأتي الحزمة المنتظرة كمزيج بين إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء قبل المواسم الاستهلاكية، وخطوات تمهّد لتحسين هيكل الأجور تدريجيًا مع الحفاظ على الانضباط المالي.

حزمة الحماية الإجتماعية الحماية الإجتماعية الدعم النقدي رمضان

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

طقس

طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة

رامي صبري

رامي صبري يلغي متابعة ياسمين عبد العزيز على انستجرام

ايناس عز الدين

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

راندا البحيري

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

مسجد

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

