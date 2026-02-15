قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم لـ إعارات المعلمين 2026 للدول العربية والدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي 2026 / 2027، اعتبارا من غد الاثنين الموافق 16 فبراير 2026 ويستمر تقديم الطلبات بالإدارة التعليمية ( قسم الاعارات ) حتى 18 مارس 2026
شروط التقديم في إعارات المعلمين 2026
- أن يكون مصري الجنسية
- أن يكون مقيدا على درجة مالية
- لا يتجاوز السن 56 سنة ويحسب السن من اول أكتوبر من العام المتقدم فيه للإعارة
- الحصول على تقرير كفء عن العامين الأخيرين
- قضاء 36 شهرا في التربية والتعليم علما بأن يكون آخر عامين في المحافظة ذاتها
- أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها
التقديم الورقي في إعارات المعلمين 2026
- سحب بطاقة التقديم للاعارة من الجهة المسئولة بالإدارة التعليمية للإعارات ومراجعتها واستيفاء بياناتها من الموارد البشرية
- يحصل من كل متقدم لطلب للاعارة قيمة استمارة الإعارة مبلغ وقدره 200 جنيها على طلب التقدم للاعارة للدول العربية و 400 جنيه للدول الناطقة بغير العربية
- يتم استيفاء بيانات البطاقة وكافة التوقيعات المطلوبة من قبل الإدارة أو المديرية التابع لها
- يتم رفع هذه البطاقات من قبل المعلم على البوابة الالكترونية للتقديم للاعارات الخارجية
- المراجعة الأولى من قبل إدارة الاعارات بالإدارة التعليمية
التقديم الالكتروني في إعارات المعلمين 2026
- تقوم الإدارة بإدخال الرقم القومي للمتقدم واعطائه كلمة السر التي تظهر له على البوابة الالكترونية حتى يتمكن من تسجيل بياناته و رفع كل المرفقات المطلوبة على بوابة التقديم الالكتروني للإعارات الخارجية التابعة للوزارة.
- التأكد من صحة البيانات التي ادخلها المعلم ورفعه لكل المستندات المطلوب ارفاقها مع بطاقة التقديم.
- يجب على الادارات والمديريات التاكد من المراحل سابقة الذكر حيث لن يلتفت نهائياً إلى الطلبات الورقية التي لم يتم رفعها على بوابة التقديم الالكتروني ويعتبر الطلب لاغي في حالة عدم استكمال الإجراءات الالكترونية خلال المواعيد المحددة للتقديم .
مرحلة المديرية
تقوم المديرية بمتابعة التقديم منذ بداية الحركة مع الادارات التابعة لها والتاكد من صحة الاجراءات المتبعة وقبول البطاقات المقدمة للاعارة بعد التاكد من استيفائها لشروط التقدم ويتعين عليها الآتي :
- إنشاء قوائم مرتبه طبقاً لتاريخ تسليم العمل.
- إعلان القوائم في المديرية حتى يتمكن كل متقدم من معرفة ترتيبه على مستوى المديرية .
- فتح باب التظلمات والرد عليها بعد الانتهاء من اعلان القوائم
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يبدأ التسجيل الالكتروني اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 فبراير مع مراعاة الالتزام بكل ما سبق ذكره لحركة الاعارات الخارجية للعام الدراسي 2026/2027