قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم لـ إعارات المعلمين 2026 للدول العربية والدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي 2026 / 2027، اعتبارا من غد الاثنين الموافق 16 فبراير 2026 ويستمر تقديم الطلبات بالإدارة التعليمية ( قسم الاعارات ) حتى 18 مارس 2026

شروط التقديم في إعارات المعلمين 2026

أن يكون مصري الجنسية

أن يكون مقيدا على درجة مالية

لا يتجاوز السن 56 سنة ويحسب السن من اول أكتوبر من العام المتقدم فيه للإعارة

الحصول على تقرير كفء عن العامين الأخيرين

قضاء 36 شهرا في التربية والتعليم علما بأن يكون آخر عامين في المحافظة ذاتها

أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها

التقديم الورقي في إعارات المعلمين 2026

سحب بطاقة التقديم للاعارة من الجهة المسئولة بالإدارة التعليمية للإعارات ومراجعتها واستيفاء بياناتها من الموارد البشرية

يحصل من كل متقدم لطلب للاعارة قيمة استمارة الإعارة مبلغ وقدره 200 جنيها على طلب التقدم للاعارة للدول العربية و 400 جنيه للدول الناطقة بغير العربية

يتم استيفاء بيانات البطاقة وكافة التوقيعات المطلوبة من قبل الإدارة أو المديرية التابع لها

يتم رفع هذه البطاقات من قبل المعلم على البوابة الالكترونية للتقديم للاعارات الخارجية

المراجعة الأولى من قبل إدارة الاعارات بالإدارة التعليمية



التقديم الالكتروني في إعارات المعلمين 2026

تقوم الإدارة بإدخال الرقم القومي للمتقدم واعطائه كلمة السر التي تظهر له على البوابة الالكترونية حتى يتمكن من تسجيل بياناته و رفع كل المرفقات المطلوبة على بوابة التقديم الالكتروني للإعارات الخارجية التابعة للوزارة.



التأكد من صحة البيانات التي ادخلها المعلم ورفعه لكل المستندات المطلوب ارفاقها مع بطاقة التقديم.



يجب على الادارات والمديريات التاكد من المراحل سابقة الذكر حيث لن يلتفت نهائياً إلى الطلبات الورقية التي لم يتم رفعها على بوابة التقديم الالكتروني ويعتبر الطلب لاغي في حالة عدم استكمال الإجراءات الالكترونية خلال المواعيد المحددة للتقديم .



مرحلة المديرية

تقوم المديرية بمتابعة التقديم منذ بداية الحركة مع الادارات التابعة لها والتاكد من صحة الاجراءات المتبعة وقبول البطاقات المقدمة للاعارة بعد التاكد من استيفائها لشروط التقدم ويتعين عليها الآتي :

إنشاء قوائم مرتبه طبقاً لتاريخ تسليم العمل.

إعلان القوائم في المديرية حتى يتمكن كل متقدم من معرفة ترتيبه على مستوى المديرية .

فتح باب التظلمات والرد عليها بعد الانتهاء من اعلان القوائم

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يبدأ التسجيل الالكتروني اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16 فبراير مع مراعاة الالتزام بكل ما سبق ذكره لحركة الاعارات الخارجية للعام الدراسي 2026/2027