أضا: موقف الأهلي والخطيب مع مصطفى يونس رسالة في الوفاء وقت الشدة

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا، عن خالص تعازيه لمصطفى يونس، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، في وفاة شقيقه، مؤكدًا أن المشهد الأبرز في تلك اللحظات لم يكن فقط بيان النعي، بل الموقف الإنساني الذي صدر عن النادي الأهلي ومحمود الخطيب رغم الخلافات السابقة.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي كان في مقدمة الجهات التي سارعت بتقديم واجب العزاء، مشيرًا إلى أن حضور محمود الخطيب بنفسه مراسم العزاء يحمل دلالة كبيرة على قيمة الوفاء والأصالة، خاصة في ظل الأزمة السابقة بينه وبين مصطفى يونس.

أضاف أن ظهور الخطيب في العزاء، رغم علامات الإرهاق الواضحة عليه وحرصه على ارتداء الكمامة، يعكس حجم التقدير والاحترام للعلاقة الإنسانية قبل أي اعتبارات أخرى، موضحًا أن البعض كان قد يكتفي ببيان رسمي في ظل وجود خلافات، لكن تصرفات الكبار تُظهر معدنهم الحقيقي وقت الشدة.

أكد أضا أن ما حدث يمثل درسًا مهمًا في وضع الخلافات جانبًا عند المواقف الإنسانية، مشددًا على أن العتاب يمكن أن يأتي لاحقًا، أما دعم الصديق في أزمته فهو الأهم في مثل هذه الظروف.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الموقف ليس جديدًا على محمود الخطيب، موضحًا أنه قد يختلف معه البعض في ملفات إدارية أو كروية، لكن الجانب الإنساني في شخصيته محل اتفاق ولا خلاف عليه.