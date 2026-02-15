موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي، منافسه الجيش الملكي المغربي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء مهم يُقام ضمن ختام مباريات دور المجموعات،من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانبه أندية الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري، في مجموعة تشهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للقاء الأهلي ضد الجيش

وتذاع مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي عبر قناة beIN Sports HD 2، كما يمكن متابعتها أيضًا من خلال قناة On Time Sports عبر البث الأرضي داخل مصر

وكان الأهلي قد ضمن التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، ويطمح الفريق لتحقيق الفوز على الجيش الملكي من أجل تأكيد صدارته وعدم الدخول في حسابات أخرى، خاصة أن المنافس المغربي يطارده بفارق نقطة واحدة

على الجانب الآخر، يحتل الجيش الملكي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثالث بـ5 نقاط، في حين يتذيل شبيبة القبائل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.