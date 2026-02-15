مواجهات نارية.. مواعيد الجولة 18 في الدوري| سيراميكا كليوباترا في الصدارة

تنطلق غدا الإثنين منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الممتاز وسط شراسة وندية فى المنافسة على صدارة المسابقة المحلية من كبار الأندية.
ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة فيما حل فريق الزمالك وصيفا بـ 31 نقطة وبيراميدز ثالثا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فيما جاء النادي الأهلي رابعا بـ 30 نقطة.
الإثنين 16 فبراير 2026
الاتحاد السكندري VS سموحة - 5:00 مساء
مودرن سبورت VS كهرباء الإسماعيلية - 5:00 مساء
انبي VS البنك الأهلي - 8:00 مساء
الخميس 19 فبراير 2026
المقاولون العرب VS المصري - 9:30 مساء
فاركو VS بتروجت - 9:30 مساء
الأهلي VS الجونة - 9:30 مساء
الجمعة 20 فبراير 2026
غزل المحلة VS زد إف سي - 9:30 مساء
الزمالك VS حرس الحدود - 9:30 مساء
بيراميدز VS سيراميكا كليوباترا - 9:30 مساء
الإسماعيلي VS وادي دجلة - 9:30 مساء