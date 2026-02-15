قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسين خضير: 170 ألف مصاب بالسرطان سنويا في مصر
رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات نارية.. مواعيد الجولة 18 في الدوري| سيراميكا كليوباترا في الصدارة

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
القسم الرياضي

تنطلق غدا الإثنين منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الممتاز وسط شراسة وندية فى المنافسة على صدارة المسابقة المحلية من كبار الأندية.
ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة فيما حل فريق الزمالك وصيفا بـ 31 نقطة وبيراميدز ثالثا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فيما جاء النادي الأهلي رابعا بـ 30 نقطة.

وجاءت مباريات الجولة 18 من عمر الدوري المصري على النحو التالي: 
الإثنين 16 فبراير 2026
الاتحاد السكندري VS سموحة - 5:00 مساء
مودرن سبورت VS كهرباء الإسماعيلية - 5:00 مساء
انبي VS البنك الأهلي - 8:00 مساء
الخميس 19 فبراير 2026
المقاولون العرب VS المصري - 9:30 مساء
فاركو VS بتروجت - 9:30 مساء
الأهلي VS الجونة - 9:30 مساء
الجمعة 20 فبراير 2026
غزل المحلة VS زد إف سي - 9:30 مساء
الزمالك VS حرس الحدود - 9:30 مساء
بيراميدز VS سيراميكا كليوباترا - 9:30 مساء
الإسماعيلي VS وادي دجلة - 9:30 مساء

الدوري الأهلي سيراميكا كليوباترا الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

الزمالك

إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

برشلونة

رافينيا الكانتارا: برشلونة جاهز للفوز بدوري الأبطال ومجموعة لاماسيا سر قوة الفريق

روما

نابولي يواجه روما في قمة حاسمة بـ الدوري الإيطالي

آرسنال

أرسنال يواجه ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي لاستعادة الانتصارات

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد