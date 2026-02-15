مواجهات نارية.. مواعيد الجولة 18 في الدوري| سيراميكا كليوباترا في الصدارة

تنطلق غدا الإثنين منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الممتاز وسط شراسة وندية فى المنافسة على صدارة المسابقة المحلية من كبار الأندية.

ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة فيما حل فريق الزمالك وصيفا بـ 31 نقطة وبيراميدز ثالثا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فيما جاء النادي الأهلي رابعا بـ 30 نقطة.

وجاءت مباريات الجولة 18 من عمر الدوري المصري على النحو التالي:

الإثنين 16 فبراير 2026

الخميس 19 فبراير 2026

الجمعة 20 فبراير 2026

الاتحاد السكندري VS سموحة - 5:00 مساءمودرن سبورت VS كهرباء الإسماعيلية - 5:00 مساءانبي VS البنك الأهلي - 8:00 مساءالمقاولون العرب VS المصري - 9:30 مساءفاركو VS بتروجت - 9:30 مساءالأهلي VS الجونة - 9:30 مساءغزل المحلة VS زد إف سي - 9:30 مساءالزمالك VS حرس الحدود - 9:30 مساءبيراميدز VS سيراميكا كليوباترا - 9:30 مساءالإسماعيلي VS وادي دجلة - 9:30 مساء