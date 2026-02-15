تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن وفاة شخص اختناقاً إثر احتراق شقة مجاورة له سقطت بها قطعة ألعاب نارية خلال حفل زفاف بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 / الجارى تبلغ لقسم شرطة السويس من الأهالى بنشوب حريق بشرفة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم إثر سقوط قطعة ألعاب، قام بإطلاقها أحد الأشخاص أثناء حفل خطوبته مما أدى لوفاة شخص (مُسن – مقيم بذات العقار) متأثراً بإصابته بحالة اختناق.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بذات الدائرة) وبحوزته (فارغ قطعة الألعاب النارية المستخدمة).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، احتفالاً بخطوبته دون قصد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.