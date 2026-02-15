مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 15 فبراير 2026، إقامة عدد كبير من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهة آرسنال أمام ويجان ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب القمة المرتقبة بين نابولي وروما في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

وفي القارة الأفريقية، تبرز مواجهات حاسمة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وسط صراع قوي على بطاقات التأهل للأدوار المقبلة.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



تقام اليوم عدة مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، أبرزها لقاء آرسنال ضد ويجان، وجاءت المواعيد كالتالي:

برمنجهام سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 2 ظهرًا – beIN Sports HD 1

جريمسبي × وولفرهامبتون – الساعة 3:30 عصرًا – beIN Sports HD 5

أوكسفورد يونايتد × سندرلاند – الساعة 4 عصرًا

ستوك سيتي × فولهام – الساعة 4 عصرًا – beIN Sports HD 9

آرسنال × ويجان – الساعة 6:30 مساء – beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتواصل المنافسة القوية في دوري الأبطال الأفريقي، حيث يخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام الجيش الملكي:

الأهلي × الجيش الملكي – الساعة 6 مساء – beIN Sports HD 2

يانج أفريكانز × شبيبة القبائل – الساعة 6 مساء – beIN Sports HD

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

تقام اليوم مجموعة من المواجهات المهمة في الكونفيدرالية، أبرزها لقاء الوداد ضد عزام يونايتد:

اتحاد مانيما × نيروبي يونايتد – الساعة 3 عصرًا

الوداد × عزام يونايتد – الساعة 4 عصرًا – beIN Sports HD 8

ديوليبا أي سي × سان بيدرو – الساعة 6 مساء – beIN SPORTS XTRA 6

شباب بلوزداد × أوتوهو – الساعة 6 مساء – beIN Sports HD 5

ستيلينبوش × سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 6 مساء – beIN SPORTS XTRA 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال أوفييدو × أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرًا – beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء – beIN Sports HD 3

ليفانتي × فالنسيا – الساعة 7:30 مساء – beIN Sports HD 3

مايوركا × ريال بيتيس – الساعة 10 مساء – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



تتجه الأنظار إلى قمة نابولي وروما، ضمن لقاءات اليوم في الكالتشيو:

أودينيزي × ساسولو – الساعة 1:30 ظهرًا – AD Sports 1 HD

كريمونيزي × جنوى – الساعة 4 عصرًا – AD Sports 1 HD

بارما × فيرونا – الساعة 4 عصرًا – AD Sports 1 HD

تورينو × بولونيا – الساعة 7 مساء – AD Sports 1 HD

نابولي × روما – الساعة 9:45 مساء – AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوهافر × تولوز – الساعة 4 عصرًا – beIN Sports HD 4

لوريان × أنجييه – الساعة 6:15 مساء – beIN Sports HD 4

ميتز × أوكسير – الساعة 6:15 مساء – beIN Sports HD 8

ليون × نيس – الساعة 9:45 مساء – beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج × هايدينهايم – الساعة 4:30 مساء

لايبزيج × فولفسبورج – الساعة 6:30 مساء



















