تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بشير التابعي: مجلس الزمالك ياخد (صفر من عشرة) .. اعرف الأسباب
ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب
ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟
«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة

آرسنال
آرسنال
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 15 فبراير 2026، إقامة عدد كبير من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهة آرسنال أمام ويجان ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب القمة المرتقبة بين نابولي وروما في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

وفي القارة الأفريقية، تبرز مواجهات حاسمة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وسط صراع قوي على بطاقات التأهل للأدوار المقبلة.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

تقام اليوم عدة مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، أبرزها لقاء آرسنال ضد ويجان، وجاءت المواعيد كالتالي:

  • برمنجهام سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 2 ظهرًا – beIN Sports HD 1
  • جريمسبي × وولفرهامبتون – الساعة 3:30 عصرًا – beIN Sports HD 5
  • أوكسفورد يونايتد × سندرلاند – الساعة 4 عصرًا
  • ستوك سيتي × فولهام – الساعة 4 عصرًا – beIN Sports HD 9
  • آرسنال × ويجان – الساعة 6:30 مساء – beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتواصل المنافسة القوية في دوري الأبطال الأفريقي، حيث يخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام الجيش الملكي:

  • الأهلي × الجيش الملكي – الساعة 6 مساء – beIN Sports HD 2
  • يانج أفريكانز × شبيبة القبائل – الساعة 6 مساء – beIN Sports HD 

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

تقام اليوم مجموعة من المواجهات المهمة في الكونفيدرالية، أبرزها لقاء الوداد ضد عزام يونايتد:

  • اتحاد مانيما × نيروبي يونايتد – الساعة 3 عصرًا
  • الوداد × عزام يونايتد – الساعة 4 عصرًا – beIN Sports HD 8
  • ديوليبا أي سي × سان بيدرو – الساعة 6 مساء – beIN SPORTS XTRA 6
  • شباب بلوزداد × أوتوهو – الساعة 6 مساء – beIN Sports HD 5
  • ستيلينبوش × سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 6 مساء – beIN SPORTS XTRA 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

  • ريال أوفييدو × أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرًا – beIN Sports HD 1
  • رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء – beIN Sports HD 3
  • ليفانتي × فالنسيا – الساعة 7:30 مساء – beIN Sports HD 3
  • مايوركا × ريال بيتيس – الساعة 10 مساء – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

تتجه الأنظار إلى قمة نابولي وروما، ضمن لقاءات اليوم في الكالتشيو:

  • أودينيزي × ساسولو – الساعة 1:30 ظهرًا – AD Sports 1 HD
  • كريمونيزي × جنوى – الساعة 4 عصرًا – AD Sports 1 HD
  • بارما × فيرونا – الساعة 4 عصرًا – AD Sports 1 HD
  • تورينو × بولونيا – الساعة 7 مساء – AD Sports 1 HD
  • نابولي × روما – الساعة 9:45 مساء – AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

  • لوهافر × تولوز – الساعة 4 عصرًا – beIN Sports HD 4
  • لوريان × أنجييه – الساعة 6:15 مساء – beIN Sports HD 4
  • ميتز × أوكسير – الساعة 6:15 مساء – beIN Sports HD 8
  • ليون × نيس – الساعة 9:45 مساء – beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

  • أوجسبورج × هايدينهايم – الساعة 4:30 مساء
  • لايبزيج × فولفسبورج – الساعة 6:30 مساء


 


 


 


 


 

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

القبض على طفل حاول بيع منتجات للسائحين بالبحر الأحمر دون مضايقتهم

تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

