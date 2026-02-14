مواعيد مباريات الجولة الثالثة بنصف نهائي دوري سوبر الطائرة

تُقام اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة في الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري سوبر الطائرة

وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الثالثة كالتالي:

المجموعة الأولى

هليوليدو x سبورتنج في الساعة الرابعة عصرًا، على صالة جامعة عين شمس.

سموحة x هليوبوليس في الساعة السادسة مساءً، على صالة سموحة.

الاتحاد السكندري x الأهلي في الساعة السادسة مساءً، على صالة الاتحاد السكندري.

القناة x الترسانة في الساعة الثامنة مساءً، على صالة القناة.

المجموعة الثانية

بتروجت x وادي دجلة في الساعة السادسة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

الطيران x مصر للبترول في الساعة الثامنة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

طلائع الجيش x الزمالك في الساعة الثامنة مساءً، على صالة طلائع الجيش.

الزهور x الجزيرة في الساعة الثامنة مساءً، على صالة الزهور.

مجموعات نصف نهائي دوري سوبر الطائرة

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

جدير بالذكر أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى الدور النهائي.