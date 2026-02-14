قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
رياضة

مواعيد مباريات الجولة الثالثة بنصف نهائي دوري سوبر الطائرة

سوبر الطائرة
سوبر الطائرة
محمد سمير

تُقام اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة في الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري سوبر الطائرة

وتُقام اليوم 8 مباريات في الجولة الثالثة كالتالي:

المجموعة الأولى

هليوليدو x سبورتنج في الساعة الرابعة عصرًا، على صالة جامعة عين شمس.

سموحة x هليوبوليس في الساعة السادسة مساءً، على صالة سموحة.

الاتحاد السكندري x الأهلي في الساعة السادسة مساءً، على صالة الاتحاد السكندري.

القناة x الترسانة في الساعة الثامنة مساءً، على صالة القناة.

المجموعة الثانية

بتروجت x وادي دجلة في الساعة السادسة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

الطيران x مصر للبترول في الساعة الثامنة مساءً، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

طلائع الجيش x الزمالك في الساعة الثامنة مساءً، على صالة طلائع الجيش.

الزهور x الجزيرة في الساعة الثامنة مساءً، على صالة الزهور.

مجموعات نصف نهائي دوري سوبر الطائرة

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

جدير بالذكر أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى الدور النهائي.

