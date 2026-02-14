قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

حرب نفسية.. محلل أداء يثير جدلا واسعا قبل قمة صنداونز ومولودية الجزائر

موكوينا مدرب مولودية الجزائر
موكوينا مدرب مولودية الجزائر
القسم الرياضي

إشتعلت الأجواء قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض عصر اليوم السبت فريق صن داونز بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو مباراة قوية أمام نظيره فريق مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة صن داونز بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو ونظيره فريق مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الـ 3 عصراً على أن تذاع عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.

جاء ذلك أعقاب إعلان الفريق الجنوب إفريقي إيقاف محلل ماميلودي صن داونز الذي أشعل الجدل حوله بداعي تسريبه أخبار الفريق.

فيما خرج مدرب مولودية الجزائر رولاني موكوينا، برد قوي قبل المواجهة الحاسمة في ختام دور المجموعات علي أنباء إيقاف محلل أداء فريق صن داونز وقال: بجانب قرار الإيقاف لمحلل أداء المنافس أيضا تعيين حكم غير مُصنف لادارة اللقاء. 

فريق ماميلودي صن داونز أمام اختبار صعب خلال 4 أيام من العيار الثقيل لاسيما وأنه يواجه اليوم السبت نظيره مولودية الجزائر والفريق الجنوب إفريقي مطالب بالفوز لضمان التأهل إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 بعدها مباشرة فريق صن داونز علي موعد مع مواجهة غريمه أورلاندو بايريتس والفوز ضروري لاستعادة صدارة الترتيب في الدوري الجنوب إفريقي. 🔝

وفي حال فشل الفريق في تحقيق الانتصارين تتجه النية لدي إدارة نادي صن داونز الجنوب إفريقي لإقالة المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو بسبب سوء النتائج والخروج من دوري الأبطال وفقدان صدارة الدوري المحلي.

صن داونز مولودية الجزائر دوري أبطال إفريقيا موكوينا محلل الأداء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

دعم صحة المرأة

«الصحة» 67 مليون زيارة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

وزير الكهرباء خلال الزيارة

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة الذرية بأنشاص

اى اند مصر

إي آند مصر تستعرض رؤيتها لدور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

