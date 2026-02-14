حرب نفسية.. محلل أداء يثير جدلا واسعا قبل قمة صنداونز ومولودية الجزائر

إشتعلت الأجواء قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض عصر اليوم السبت فريق صن داونز بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو مباراة قوية أمام نظيره فريق مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة صن داونز بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو ونظيره فريق مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الـ 3 عصراً على أن تذاع عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.

جاء ذلك أعقاب إعلان الفريق الجنوب إفريقي إيقاف محلل ماميلودي صن داونز الذي أشعل الجدل حوله بداعي تسريبه أخبار الفريق.

فيما خرج مدرب مولودية الجزائر رولاني موكوينا، برد قوي قبل المواجهة الحاسمة في ختام دور المجموعات علي أنباء إيقاف محلل أداء فريق صن داونز وقال: بجانب قرار الإيقاف لمحلل أداء المنافس أيضا تعيين حكم غير مُصنف لادارة اللقاء.

فريق ماميلودي صن داونز أمام اختبار صعب خلال 4 أيام من العيار الثقيل لاسيما وأنه يواجه اليوم السبت نظيره مولودية الجزائر والفريق الجنوب إفريقي مطالب بالفوز لضمان التأهل إلي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بعدها مباشرة فريق صن داونز علي موعد مع مواجهة غريمه أورلاندو بايريتس والفوز ضروري لاستعادة صدارة الترتيب في الدوري الجنوب إفريقي.

وفي حال فشل الفريق في تحقيق الانتصارين تتجه النية لدي إدارة نادي صن داونز الجنوب إفريقي لإقالة المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو بسبب سوء النتائج والخروج من دوري الأبطال وفقدان صدارة الدوري المحلي.