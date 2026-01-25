صن داونز يتصدر.. ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا بعد نهاية الجولة الثالثة

أسفرت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن تغييرات واضحة في ترتيب المجموعة الثالثة، وذلك عقب تعادل الهلال السوداني مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-2، وفوز سانت إيلو لوبوبو الكونغولي على مولودية الجزائر بهدف دون رد.

صن داونز في الصدارة

وبعد نهاية الجولة، تصدر فريق صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات حقق خلالها فوزًا واحدًا وتعادلين دون أي خسارة، ليواصل الفريق الجنوب إفريقي حضوره القوي في صدارة الترتيب.

الهلال السوداني

وجاء الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط أيضًا، متساويًا مع صن داونز في عدد النقاط، إلا أن فارق الأهداف حسم الصدارة لصالح بطل جنوب إفريقيا، بعد أن حقق الهلال فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى نفس عدد الأهداف تقريبًا.

سانت إيلوا لوبوبو

وفي المركز الثالث حل فريق سانت إيلو لوبوبو برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الثالثة أعاده بقوة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، ليشعل الصراع في المجموعة قبل الجولات المقبلة.

مولودية الجزائر

وتذيل مولودية الجزائر ترتيب المجموعة في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط، بعد تلقيه خسارته الثانية في دور المجموعات، ليصبح موقفه معقدًا ويحتاج إلى نتائج إيجابية في الجولات القادمة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل.

ترتيب المجموعة

الترتيب الفريق لعب النقاط 1 صن داونز 3 5 2 الهلال السوداني 3 5 3 سانت إيلوا لوبوبو 3 4 4 مولودية الجزائر 3 1

وتنتظر المجموعة الثالثة جولات حاسمة في المرحلة المقبلة، في ظل تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة الأولى، ما ينذر بصراع قوي حتى الجولة الأخيرة لحسم المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.