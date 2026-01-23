تشكيل ماميلودي صن داونز لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مواجهة الهلال السوداني، في اللقاء المرتقب ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

التشكيلة الأساسية:

ويليامز (قائد الفريق)

موداو – كوبيـدو – سيبيا – سيلز

كيكانا – موكوينا – سانتوس

أليندي – موثيبا – ماثيوز

دكة البدلاء:

أونيانجو – آدامز – ليثلاكو – مخوليسه – مورينا – يوهانس – باسادين – ليون – رايزينهو

ويدخل صن داونز المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، مستندًا إلى خبرته القارية وقوة عناصره الأساسية، في مواجهة قوية أمام الهلال السوداني ضمن صراع المنافسة على صدارة المجموعة.