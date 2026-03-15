كارني: كندا مصدر موثوق للنفط ولديها خطوات لزيادة الإنتاج

شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونظيره النرويجي يوناس جار ستوره على مكانة بلديهما كمنتجين منخفضي المخاطر للنفط والغاز عالمياً، مؤكدين توسيع التعاون في مجالات الأمن في القطب الشمالي والفضاء والمعادن الحيوية والطاقة.

وجاءت محادثاتهما الثنائية في أوسلو في ظل تداعيات الحرب في إيران على سلاسل إمداد النفط العالمية، لا سيما بعد توقف شحنات تمر عادة عبر مضيق هرمز الذي يعبر منه خُمس النفط العالمي، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.

وأشار كارني إلى أن كندا والنرويج، بوصفهما مصدرين آمنين ومنخفضي الانبعاثات، تلعبان دوراً محورياً في استقرار الأسواق، خصوصاً بعد اتفاق وكالة الطاقة الدولية على ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات، في أكبر عملية إفراج طارئة بتاريخها. وأعلنت كندا أنها ستزيد إنتاجها بـ23.6 مليون برميل للمساهمة في الجهود الدولية، مؤكدة أن إنتاجها يتميز بانخفاض بصمته الكربونية.

وباعتبارهما دولتين مصدّرتين، لا تُلزَم كندا والنرويج بالاحتفاظ باحتياطيات تغطي 90 يوماً، بل تساهمان عبر زيادة الإنتاج.

كما ناقش كارني مع شركة "إكوينور" مشروع "باي دو نور" قبالة نيوفاوندلاند، الذي قد يبدأ إنتاجه في 2031، رغم انتقادات بيئية داخل كندا.

وشملت لقاءاته أيضاً شركة الطاقة الوطنية في آيسلندا وشركة "ميرسك" للشحن، وذلك في وقت تواجه فيه كندا خسارة 84 ألف وظيفة في فبراير، ما دفع الحكومة لتعزيز الدعم قصير الأجل عبر تخفيضات ضريبية وزيادة ائتمان ضريبة السلع والخدمات.