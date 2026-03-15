استدعاء رسمي.. منتخب مصر يضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميًا للاعب هيثم حسن، المحترف في صفوف نادي ريال أوفييدو الإسباني، من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وجاء استدعاء اللاعب هيثم حسن في إطار تدعيم صفوف المنتخب الوطني بعد متابعته خلال الفترة الأخيرة مع فريقه في الدوري الإسباني.

واصل هيثم حسن نجم فريق ريال أوفييدو تألقه مع فريقه في الدوري الإسباني.



وأصبح اللاعب المهاري هيثم حسن صاحب الأصول المصرية ضمن أفضل 4 لاعبين مهاريين في الدوريات الأوروبية الكبري عقب تسجيله لـ 105 مراوغة .

وسجل لامين يامال نجم برشلونه 139 مراوغة

‏وسجل يالديز نجم يوفينتوس 123 مراوغة

‏وسجل فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد 107 مراوغة

وشهدت ريال أوفييدو ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني الممتاز، موقفا إنسانيا من آرون سكاندال حارس مرمى الأول، تجاه اللاعبين المسلمين حيث تظاهر بالاصابة للسماح لزملائه المسلمين في الفريق بالإفطار.