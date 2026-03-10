المصري هيثم حسن في قائمة أفضل 4 مهاريين بالدوريات العالمية

واصل هيثم حسن نجم فريق ريال أوفييدو تألقه مع فريقه في الدوري الإسباني.

واصبح اللاعب المهاري هيثم حسن صاحب الأصول المصرية ضمن أفضل 4 لاعبين مهاريين في الدوريات الأوروبية الكبري عقب تسجيله ل 105 مراوغة .

بينما سجل لامين يامال نجم برشلونه 139 مراوغه

‏وسجل يالديز نجم يوفينتوس 123 مراوغه

‏وسجل فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد 107 مراوغه

وشهدت ريال أوفييدو ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني الممتاز، موقفا إنسانيا من آرون سكاندال حارس مرمى الأول، تجاه اللاعبين المسلمين حيث تظاهر بالاصابة للسماح لزملائه المسلمين في الفريق بالإفطار.

