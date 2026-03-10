قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتقال 3 أشخاص في الكويت بتهمة نشر معلومات مضللة والسخرية من الأوضاع الراهنة
دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المصري هيثم حسن في قائمة أفضل 4 مهاريين بالدوريات العالمية

هيثم حسن
هيثم حسن
ياسمين تيسير

واصل هيثم حسن نجم فريق ريال أوفييدو تألقه مع فريقه في الدوري الإسباني. 

واصبح اللاعب المهاري هيثم حسن صاحب الأصول المصرية ضمن أفضل 4 لاعبين مهاريين في الدوريات الأوروبية الكبري عقب تسجيله ل 105 مراوغة .

بينما سجل لامين يامال نجم برشلونه  139 مراوغه

‏وسجل يالديز نجم يوفينتوس  123 مراوغه 

‏وسجل فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد  107 مراوغه 

وشهدت ريال أوفييدو ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني الممتاز، موقفا إنسانيا من آرون سكاندال حارس مرمى الأول، تجاه اللاعبين المسلمين حيث تظاهر بالاصابة للسماح لزملائه المسلمين في الفريق بالإفطار.

هيثم حسن لامين يامال الدوري الاسباني

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
محمد عادل إمام
ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

