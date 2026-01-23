تشكيل الهلال السوداني أمام ماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السوداني التشكيلة الرسمية التي يخوض بها مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء المرتقب ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى:

سفيان فريد

خط الدفاع:

سيفن إيبويلا – محمد أ. إرنق – مصطفى كرشوم – إرنست لوزولو

خط الوسط:

صلاح عادل – والي الدين بوغبا – عبدالروؤف – جان كلود

خط الهجوم:

أداما كوليبالي – محمد عبد الرحمن

ويأمل الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، مستفيدًا من توليفة تجمع بين الخبرة والعناصر الشابة، في مواجهة تُعد من أقوى لقاءات المجموعة، نظرًا لقوة وخبرة الفريق الجنوب أفريقي القارية.