رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد

واصلت وزارة الداخلية جهودها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك حيث حرصت على توزيع وجبات جافة على المواطنين فى الشوارع والميادين وكذلك على من تفرض طبيعة عملهم التواجد فى مواقعه أثناء آذان المغرب.

وتجسد هذه المبادرة الدور الإنسانى والإجتماعى الذى تضطلع به الوزارة والذى لا يقتصر على حفظ الأمن وتأمين الطرق والمرافق العامة بل يمتد إلى المساندة المجتمعية خاصة فى شهر رمضان المبارك الذى تتعاظم فيه قيم الرحمة والتكافل.





وفى إطار المبادرة واصلت مديريات الأمن إقامة مأدوبات إفطار للصائمين حرصاً على تفعيل التكافل الإجتماعى كأحد أنواع المشاركات الإجتماعية والإنسانية لوزارة الداخلية خلال شهر رمضان.



ويواصل رجال الشرطة أداء رسالتهم الوطنية فى حفظ الأمن بالتوازى مع دورهم الإجتماعى والإنسانى.







