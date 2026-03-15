رفض دعوى وقف برنامج رامز جلال «رامز ليفل الوحش»

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض دعوى وقف برنامج رامز جلال على قناة أم بي سي مصر بعنوان «رامز ليفل الوحش».

أبدى دفاع الفنان رامز جلال عدة دفوع جوهرية أمام المحكمة والتي استجابت اليها المحكمة وقضت برفض دعوى وقف البرنامج.

كان عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن وقف عرض برنامج رامز ليفل الوحش الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وأكد في طلبه، أن البرنامج يتضمن مشاهد ترسخ للعنف والتنمر والإيذاء البدني والنفسي، بما يخالف الدور التوعوي المنوط بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الهدف من الإعلام يجب أن يكون نشر الفكر المستنير والقيم الإيجابية، لا الترويج لأفكار سلبية أو إهانة الضيوف على الهواء.

وأضاف أن ما يعرض في البرنامج يتنافى مع قيم المجتمع المصري، ويتضمن محتوى لا يليق بالمرأة المصرية، مطالبًا بمناقشة الأمر داخل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الذوق العام وحماية الأسرة المصرية، ومؤكدا على ضرورة مراجعة مثل هذه البرامج التي تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، لضمان التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية.