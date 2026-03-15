حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات وكريمتها بمغافلة والده واستبدال بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به حال قيامه بإجراء عملية سحب من إحدى ماكينات الصراف الآلى والاستيلاء على رصيده بالجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى، تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور من أحد الأشخاص بتضرره من سيدتين لقيامهما بمغافلته وتبديل بطاقة الدفع الإلكترونى خاصته حال قيامه بإجراء عملية سحب من إحدى ماكينات الصراف الآلى.

وعقب ذلك، تلقى رسالة على هاتفه المحمول بأنه تم إجراء عملية شرائية من حسابه بأحد محال الصاغة، وكذا سحب مبلغ مالى.

أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة، وهما (مسجلتان جنائيتان “سرقات متنوعة”، مقيمتان بالجيزة، وبحوزتهما “مشغولات ذهبية قامتا بشرائها باستخدام البطاقة الخاصة بالمبلغ، والمبلغ المالى المسحوب من البطاقة”.

بمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





