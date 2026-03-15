الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026

الفئات المحرومة من إجازة عيد الفطر
محمد غالي

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بالتعرف على موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2026، والتي تعد من أبرز الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون سنويا، حيث تصدر الحكومة قراراتها المنظمة لها وفقا لقوانين العمل المعمول بها.

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص اعتبارا من يوم الخميس 19 مارس 2026 وتستمر حتى يوم الإثنين 23 مارس 2026، وذلك وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء المصري.

إجازة عيد الفطر في قانون العمل

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحددها الحكومة، بحد أقصى 13 يوما سنويا.

كما يتيح القانون لصاحب العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، أجرا مضاعفا.

ورغم منح الإجازات الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن هناك بعض الفئات التي تستمر في العمل خلال هذه الفترة نظرا لأهمية الخدمات التي تقدمها للمجتمع، على أن يتم تعويضهم إما بأيام راحة بديلة أو مقابل مادي إضافي وفقا لطبيعة العمل.

وتشمل هذه الفئات:

رجال الحماية المدنية
العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي
العاملون بقطاع الكهرباء
عمال النظافة

الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات
رجال الشرطة
الصحفيون
عمال المخابز
عمال محطات الوقود
فرق الإسعاف
خدمات النقل

قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة العيد

وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من 19 مارس 2026 وحتى الإثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

وفي السياق نفسه، أعلن حسن رداد وزير العمل موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وصدر الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2026 بشأن منح العاملين بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الفترة من الخميس 19 مارس 2026 وحتى الإثنين 23 مارس 2026.

وأكد وزير العمل أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف بالإضافة إلى أجره الأساسي، أو يمنح يوما بديلا وفقا لأحكام القانون.

وأوضح أن القرار يأتي تنفيذا للمادة 129 من قانون العمل، التي تنص على أحقية العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص بشؤون العمل.

محمد عادل إمام
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
