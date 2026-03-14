الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقرار مجلس الوزراء.. موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 بالمحافظات

بعد قرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن تحديد فترة الإجازات الرسمية خلال عيد الفطر 2026، ازداد اهتمام الكثير من الموظفين العاملين في القطاع المصرفي بمعرفة موعد إجازة البنوك في عيد الفطر وعدد أيامها.

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس 19 حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتُحدد إجازة البنوك في عيد الفطر بقرار يصدر عن البنك المركزي المصري، وغالبا ما تتوافق مع الإجازة الرسمية المعلنة للعاملين في القطاع الحكومي بالدولة.

ومن المتوقع أن تتوقف البنوك عن العمل خلال أيام العطلة الرسمية لعيد الفطر، على أن تستأنف نشاطها عقب انتهاء الإجازة، مع استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

وفقًا للبنك المركزي، تكون مدة عمل البنوك في شهر رمضان المبارك لعام 2026، 4 ساعات يوميًا، على أن يبدأ استقبال الجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، بينما تكون مواعيد عمل البنوك في رمضان للموظفين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 بعد الظهر، ويستمر عمل ماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت على مدار الساعة، لتلبية طلبات السحب والإيداع والتحويلات المالية دون توقف طوال الشهر.

إجازة البنوك في رمضان 2026

وتلتزم جميع البنوك في مصر بنظام العطلات الرسمية المتبع، حيث تكون إجازات البنوك الأسبوعية في رمضان يومي الجمعة والسبت، وفي حال تزامن الشهر الكريم مع أي عطلات رسمية أو قومية، يتم الإعلان عن موعد توقف عمل جميع البنوك والعودة ببيان رسمي من البنك المركزي المصري.

الإجازات الرسمية المتبقية 2026 في مصر

تتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026، الآتي:
-الاثنين 13 أبريل: شم النسيم.
-السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
-الجمعة 1 مايو: عيد العمال.
-الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى.
-من الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.
-الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.
-الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
- الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة يوليو
- الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
- الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

مجلس الوزراء إجازة البنوك عيد الفطر 2026

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

